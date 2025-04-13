Бузова пообещала назвать сына в честь известного рэпера

Певица Ольга Бузова неожиданно заявила о своём решении назвать будущего сына Алексеем, мотивируя рэпера Гуфа (Алексея Долматова) на победу в шоу «Сокровища императора». Об этом сообщила сама телеведущая в эфире телеканала ТНТ во время конкурса.

Командам предстояло разбивать мишени из рогатки. Бузова подбодрила Гуфа, отметив, что имя Алексей — её любимое.

«Лёш, а ты знаешь, что Алексей – мое любимое имя. Серьёзно. Моего сына будут звать Лёша. Если ты не попадёшь, я задумаюсь…», — заявила Бузова в эфире.

Слова Бузовой вызвали бурную реакцию у рэпера.

«Что? Я теперь должен забить все четыре стекла сразу, чтобы она сына Алексей назвала», — отметил Долматов.