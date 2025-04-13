Бузова пообещала назвать сына в честь известного рэпера
Бузова пообещала назвать сына Алексеем в честь Гуфа
Ольга Бузова. Обложка © Telegram / Бузова
Певица Ольга Бузова неожиданно заявила о своём решении назвать будущего сына Алексеем, мотивируя рэпера Гуфа (Алексея Долматова) на победу в шоу «Сокровища императора». Об этом сообщила сама телеведущая в эфире телеканала ТНТ во время конкурса.
Командам предстояло разбивать мишени из рогатки. Бузова подбодрила Гуфа, отметив, что имя Алексей — её любимое.
«Лёш, а ты знаешь, что Алексей – мое любимое имя. Серьёзно. Моего сына будут звать Лёша. Если ты не попадёшь, я задумаюсь…», — заявила Бузова в эфире.
Слова Бузовой вызвали бурную реакцию у рэпера.
«Что? Я теперь должен забить все четыре стекла сразу, чтобы она сына Алексей назвала», — отметил Долматов.
В последнее время Ольга Бузова неоднократно заявляла о желании создать семью и родить ребёнка. Однако сейчас она сосредоточена на карьере и не состоит в отношениях.