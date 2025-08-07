Бизнесмен Рыбаков не смог выкупить альбом Гуфа Город дорог из-за отказа лейбла

Предприниматель Игорь Рыбаков не смог завершить сделку по выкупу альбома «Город дорог» рэпера Гуфа из-за отказа владельца лейбла «Монолит Рекордс» Антона Пронина. Об этом бизнесмен сообщил в прямом эфире проекта «Центральный канал» на платформе VK Видео.

По словам Рыбакова, он намеревался удалить альбом со всех российских музыкальных площадок, однако Пронин резко отклонил его предложение после того, как узнал о планах предпринимателя.

«Я вошёл в сделку с Антоном, но когда я сказал, что удалю «Город дорог», он сказал «нет», — сообщил Рыбаков.

Предприниматель также выразил недоумение по поводу того, почему сам Гуф не пытается выкупить свой альбом у лейбла. Он указал на то, что Пронин за 20 лет заработал значительные суммы на прослушиваниях песен, и задался вопросом, почему Алексей Долматов не может так же.

Рыбаков собирался приобрести альбом за 95 миллионов рублей. Однако теперь он рад, что сделка не состоялась, и планирует направить эти средства на поддержку одарённых детей и в физико-техническую школу-пансион.