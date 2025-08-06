Желание российского бизнесмена уничтожить альбом Гуфа объяснили обидой на отказ записать трек

Российский предприниматель Игорь Рыбаков хочет удалить альбом «Город Дорог» со всех музыкальных площадок из-за конфликта с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым), сообщает Mash. По данным телеграм-канала, прежде исполнитель отказался записать с бизнесменом совместную песню за любые деньги.

По данным телеграм-канала, впоследствии Рыбакову удалось договориться о коллаборации с Витей АК-47, однако обида на Гуфа осталась. Поэтому менять своего решения он не намерен.

Продюсер Антон Пронин считает, что совершить эту сделку будет невозможно из-за намерения Рыбакова полностью стереть релиз из цифрового пространства. Кроме того, за альбом уже поступило предложение от зарубежного бизнесмена, готового заплатить 12 биткоинов (примерно 110 миллионов рублей).

История продажи альбома началась в январе, когда продюсер и владелец лейбла «Монолит» Антон Пронин передал релиз на дистрибуцию лейблу Bahh Tee (Бахтияр Междин оглы Алиев). У певца возникла идея выкупить «Город дорог» как лучший альбом 2006 года, чтобы дополнить им свой «Намберонэ» — худший, по мнению многих. Так у Пронина появилась мысль выгодно продать культовый релиз.

Интерес к сделке проявил Игорь Рыбаков, и после переговоров стороны сошлись на сумме в 95 млн рублей. В июле был подписан предварительный договор. Однако возникла проблема: альбом Гуфа всё ещё находился в дистрибуции у Bahh Tee. Чтобы завершить сделку, нужно было либо расторгнуть контракт с выплатой компенсации, либо переоформить его на нового владельца — тогда Рыбаков получал бы доход с потоков.

Но бизнесмен настаивал на полном владении без каких-либо обязательств перед дистрибьютором. Bahh Tee, в свою очередь, отказался от сделки — окупаемость альбома оценивалась в 12–15 лет, что делало покупку скорее имиджевой историей, чем выгодной инвестицией.

По словам Пронина, он заранее обсудил ситуацию с сестрой Гуфа Ольгой, чтобы избежать неожиданностей. Юридически оспорить права на альбом невозможно: ещё восемь лет назад адвокат Сергей Жорин пытался вернуть их для своего клиента, но безуспешно — по документам «Город дорог» полностью принадлежит Пронину. Рыбаков на запрос Mash не ответил.