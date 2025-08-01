Роскомнадзор: Доступ к альбому Гуфа могут ограничить по решению суда

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявила, что ограничение доступа к альбому рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог» возможно только на основании судебного решения. Соответствующее заявление ведомство сделало в ответ на запрос РИА «Новости».

«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.