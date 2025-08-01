Роскомнадзор: Доступ к альбому Гуфа могут ограничить по решению суда
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявила, что ограничение доступа к альбому рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог» возможно только на основании судебного решения. Соответствующее заявление ведомство сделало в ответ на запрос РИА «Новости».
«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.
На данный момент не сообщается, поступали ли конкретные обращения относительно альбома «Город дорог» или кто может выступать в качестве истца. Решение о возможной блокировке будет приниматься судом после рассмотрения всех обстоятельств дела.
Напомним, ранее сообщалось, что челябинский бизнесмен Игорь Рыбаков намерен выкупить права на дебютный альбом Гуфа «Город дорог» за 100 млн рублей, чтобы убрать его с платформ. Причина — музыка альбома сопровождала его в годы разгульной жизни. Сделка почти завершена. Гуф же объявил о «Прощальном туре» и уходе из музыки.