Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 18:25

Роскомнадзор: Доступ к альбому Гуфа могут ограничить по решению суда

Обложка © ТАСС/Антонова Арина

Обложка © ТАСС/Антонова Арина

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) заявила, что ограничение доступа к альбому рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог» возможно только на основании судебного решения. Соответствующее заявление ведомство сделало в ответ на запрос РИА «Новости».

«Ограничение доступа к контенту возможно на основании судебного акта. Решение об удалении контента с платформ выносит Мосгорсуд по иску правообладателя. Роскомнадзор рассматривает подобные обращения в установленном порядке», — сообщили в ведомстве.

На данный момент не сообщается, поступали ли конкретные обращения относительно альбома «Город дорог» или кто может выступать в качестве истца. Решение о возможной блокировке будет приниматься судом после рассмотрения всех обстоятельств дела.

«Хоть обудаляйся»: Айза назвала тупейшей идею выкупить и уничтожить альбом Гуфа
«Хоть обудаляйся»: Айза назвала тупейшей идею выкупить и уничтожить альбом Гуфа

Напомним, ранее сообщалось, что челябинский бизнесмен Игорь Рыбаков намерен выкупить права на дебютный альбом Гуфа «Город дорог» за 100 млн рублей, чтобы убрать его с платформ. Причина — музыка альбома сопровождала его в годы разгульной жизни. Сделка почти завершена. Гуф же объявил о «Прощальном туре» и уходе из музыки.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • гуф
  • Роскомнадзор
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar