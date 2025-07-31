«Хоть обудаляйся»: Айза назвала тупейшей идею выкупить и уничтожить альбом Гуфа

Я видела новость о выкупе и удалении альбома «Город дорог», и она, конечно, просто тупейшая из всех тупейших. Как человек, который очень хорошо знаком с темой зависимости и болезнью зависимости, могу сказать, что хоть обудаляйся всей музыки, хоть переезжай на другую планету — зависимый мозг останется зависимым. Так или иначе, не песни торчали и бухали вместо этого Рыбакова, а сам этот человек.