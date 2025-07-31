«Хоть обудаляйся»: Айза назвала тупейшей идею выкупить и уничтожить альбом Гуфа
Айза вступилась за альбом Гуфа, который хочет удалить бизнесмен Рыбаков
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf, aizalovesam
Экс-супруга Гуфа Айза Лилуна-Ай назвала глупой идею челябинского бизнесмена Игоря Рыбакова выкупить и удалить со всех площадок дебютный альбом рэпера «Город дорог». Предприниматель признался, что эта музыка сопровождала его разгульный образ жизни — и он хочет бороться с «романтизацией» употребления запрещёнки.
Я видела новость о выкупе и удалении альбома «Город дорог», и она, конечно, просто тупейшая из всех тупейших. Как человек, который очень хорошо знаком с темой зависимости и болезнью зависимости, могу сказать, что хоть обудаляйся всей музыки, хоть переезжай на другую планету — зависимый мозг останется зависимым. Так или иначе, не песни торчали и бухали вместо этого Рыбакова, а сам этот человек.
Айза посоветовала работать с зависимостью с помощью специалистов, тогда никакая музыка «не будет триггерить».
Напомним, ранее челябинский предприниматель Игорь Рыбаков решил приобрести права на дебютный альбом рэп-исполнителя Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог», чтобы удалить его со всех площадок. Сделка близится к завершению, её стоимость оценивается примерно в 100 млн рублей. Причина покупки весьма интересна: именно музыка из альбома сопровождала молодого предпринимателя в годы, когда он вёл разгульный образ жизни. Кстати, сам Гуф недавно объявил о «Прощальном туре» и завершении музыкальной карьеры.