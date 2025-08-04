Роскомнадзор ограничил доступ к песне Гуфа, Басты и АК-47 из-за темы наркотиков

Роскомнадзор включил трек «Тем, кто с нами» российских рэперов Гуфа (Алексей Долматов), Ноггано (Василий Вакуленко) и АК-47 (Виталий Гостюхин) в реестр запрещённых материалов. Это решение было принято на основании заключения МВД России, признавшего песню запрещённой, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В РКН заявили что, в композиции упоминаются способы изготовления, распространения и употребления наркотических и психоактивных веществ, а также их прекурсоров. В связи с этим Роскомнадзор направил уведомления интернет-платформам с требованием ограничить доступ к треку.

Ранее бизнесмен Игорь Рыбаков заявил о намерении приобрести права на альбом Гуфа «Город дорог», чтобы впоследствии удалить его со всех музыкальных платформ. По его словам, это необходимо для защиты молодёжи от негативного влияния, поскольку тексты исполнителя, по его мнению, идеализируют деструктивный образ жизни.