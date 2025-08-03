Едем дальше: Шокированный Гуф вышел на связь и высказался о выкупе своего альбом за «лям баксов»
Гуф признался, что был в шоке после новости о продаже своего альбома за 95 млн
Рэпер Гуф (Алексей Долматов). Обложка © VK / Алексей Долматов
Рэпер Гуф (Алексей Долматов) впервые высказался о продаже своего культового альбома «Город дорог» за миллион долларов. На личной странице в соцсети он признался, что ошеломлён суммой сделки.
«Я в [шоке], что мой первый альбом стоит больше ляма баксов. Всё норм, едем дальше», — написал артист.
Напомним, предприниматель из Челябинска Игорь Рыбаков объявил о намерении выкупить права на дебютный альбом Гуфа за сумму порядка 100 миллионов рублей для того, чтобы удалить его со всех площадок. Бизнесмен объяснил своё необычное намерение тем, что композиции «Города дорог» напоминают ему о временах, когда он вёл разгульный образ жизни. Сам рэпер анонсировал «Прощальный тур» и объявил о решении закончить музыкальную карьеру.