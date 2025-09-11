«У нас один дом»: Пугачёва хочет, чтобы её дети вернулись в Россию и открыли Музей любви в Грязи

Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва выразила надежду, что её дети Лиза и Гарри вернутся в РФ и откроют платный «Музей любви» в её замке в подмосковной деревне Грязь. Такие слова прозвучали в интервью журналистке Катерине Гордеевой*.

«У нас один дом — деревня Грязь. Дом — это там, где есть семья. Я часто слышу об этом доме, мне не дают о нём забыть. Ну пусть он стоит себе. Почему они решили, что мы должны его продать? Во-первых, и не дадут продать. Я не загадываю, вернусь ли в него», — сказала Пугачёва.

Примадонна хочет, чтобы её дети унаследовали недвижимость, рассчитывая на их возвращение в страну.

Напомним, что Алла Пугачёва впервые за два с лишним года дала большое интервью. Она заявила, что не считает себя предательницей Родины. По мнению певицы, подобные обвинения абсурдны, ведь уезжают из мест, где чувствуют себя в заточении.