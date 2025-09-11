На картах не значится: Пугачёва и Галкин* сэкономили 180 млн налогов за свой замок с помощью хитрой схемы

Алла Пугачёва и Максим Галкин* могли сэкономить порядка 180 миллионов рублей, не оформляя в установленном порядке свой замок в деревне Грязь Московской области. Именно благодаря отсутствию официального статуса здания им удалось избежать уплаты значительных налоговых сумм, утверждает SHOT. По данным телеграм-канала, на этом объекте, согласно планам, в будущем может быть организован платный «Музей любви».

Замок Пугачёвой и Галкина* в Подмосковье. Видео © SHOT

При этом указывается, что будущая галерея является самостроем, поскольку в документах шестиэтажный дворец фактически отсутствует. Как выяснилось, замок площадью 1,8 тысячи квадратных метров не отмечен на кадастровой карте. По официальным бумагам, Пугачёвой и Галкину* принадлежит исключительно земельный участок. Телеграм-канал задаётся вопросом, почему владельцы не стали регистрировать свою недвижимость, и предполагает, что ответ кроется в финансовой выгоде.

Отмечается, что после постановки здания на кадастровый учёт у собственника возникает обязанность по уплате ежегодного налога. Владельцы указанной подмосковной недвижимости в настоящее время вносят платежи только за земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров, что составляет примерно 170 тысяч рублей в год. Если бы они зарегистрировали дом, чья кадастровая стоимость оценивается в 600 миллионов рублей, то по ставке 2% им пришлось бы выплачивать около 12 миллионов рублей ежегодно. Таким образом, за 15 лет, прошедших с момента завершения строительства, семья предположительно сэкономила до 180 миллионов рублей.

В настоящее время замок постепенно разрушается: на стенах наблюдается обширный слой плесени, а само имение активно покрывается ржавчиной и приходит в упадок. При этом упоминается, что Пугачёва всё же надеется создать в своём дворце платный «Музей любви». Она якобы рассчитывает на то, что её дети — Лиза и Гарри — в конечном счёте реализуют этот проект.