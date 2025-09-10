«А что я предала?»: Пугачёва в первом интервью после отъезда ответила на вопрос об измене Родине

Певица Алла Пугачёва в интервью журналистке Катерине Гордеевой* ответила на вопрос о предательстве Родины. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube.

Пугачёва признала, что её называют предательницей России, но сама она такого мнения о себе не разделяет и опровергает утверждения о своём «бегстве» из страны. По её мнению, подобные обвинения абсурдны, ведь уезжают из мест, где чувствуют себя в заточении.

Артистка также пояснила, что суть претензий в другом: ей вменяют в вину то, что страна дала ей всё, а она в ответ уехала. При этом, по мнению певицы, её многолетний труд игнорируются. Она подчеркнула, что каждый человек имеет право уехать, чтобы избежать оскорблений.

Пугачёва также отметила, что была готова к негативной реакции. Она вспомнила, как Лидия Русланова и Клавдия Шульженко советовали ей уйти со сцены в 60 лет, предсказывая, что после этого её начнут «выживать».

«Со сцены и даже с политической арены надо сваливать вовремя. А что я предала? Я давно сказала, что могу покинуть Родину только в одном случае — если Родина меня предаст. Она меня предала, но меня не предают миллионы поклонников», — сказала 76-летняя исполнительница.

С момента своего отъезда из России в 2022 году Пугачёва придерживалась политики молчания, лишь изредка публикуя короткие заметки в социальных сетях. И вот сейчас она впервые за два с лишним года дала большое интервью.

