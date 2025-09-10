Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 14:53

«А что я предала?»: Пугачёва в первом интервью после отъезда ответила на вопрос об измене Родине

Пугачёва заявила, что не считает себя предательницей России

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Певица Алла Пугачёва в интервью журналистке Катерине Гордеевой* ответила на вопрос о предательстве Родины. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube.

Пугачёва признала, что её называют предательницей России, но сама она такого мнения о себе не разделяет и опровергает утверждения о своём «бегстве» из страны. По её мнению, подобные обвинения абсурдны, ведь уезжают из мест, где чувствуют себя в заточении.

Артистка также пояснила, что суть претензий в другом: ей вменяют в вину то, что страна дала ей всё, а она в ответ уехала. При этом, по мнению певицы, её многолетний труд игнорируются. Она подчеркнула, что каждый человек имеет право уехать, чтобы избежать оскорблений.

Пугачёва также отметила, что была готова к негативной реакции. Она вспомнила, как Лидия Русланова и Клавдия Шульженко советовали ей уйти со сцены в 60 лет, предсказывая, что после этого её начнут «выживать».

«Со сцены и даже с политической арены надо сваливать вовремя. А что я предала? Я давно сказала, что могу покинуть Родину только в одном случае — если Родина меня предаст. Она меня предала, но меня не предают миллионы поклонников», — сказала 76-летняя исполнительница.

«Выпал Шут»: Таролог раскрыл, вернётся ли Пугачёва в Россию на фоне кризиса с Галкиным*
«Выпал Шут»: Таролог раскрыл, вернётся ли Пугачёва в Россию на фоне кризиса с Галкиным*

С момента своего отъезда из России в 2022 году Пугачёва придерживалась политики молчания, лишь изредка публикуя короткие заметки в социальных сетях. И вот сейчас она впервые за два с лишним года дала большое интервью.


*Включена в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar