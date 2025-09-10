«Дети шпионов»: Пугачёва впервые объяснила отъезд из России

Алла Пугачёва впервые раскрыла причины своего уезда из России. По словам Примадонны, её детей начали оскорблять в школе. Лизе и Гарри пришлось терпеть нападки сверстников, которые называли из «детьми шпионов». Об этом она рассказала в интервью Катерине Гордеевой*.

«Я ладно, но когда дети пошли в школу после того, как прозвали иноагентом… А дети — люди «добрые», они начали троллить: «Вы дети шпионов! Ваш папа иноагент! Враги!» и всё такое. Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что мы выезжаем», — рассказала артистка.

По словам Пугачёвой, в Израиле у них не было имущества, а всё что удалось взять с собой из России на переезд — 30 тысяч долларов. Она также просила признать её иноагентом наравне с мужем Максимом Галкиным*.

Напомним, что Алла Пугачёва впервые за два с лишним года дала большое интервью. Во время него она заявила, что не считает себя предательницей Родины. По её мнению, подобные обвинения абсурдны, ведь уезжают из мест, где чувствуют себя в заточении.