Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 15:47

«Дети шпионов»: Пугачёва впервые объяснила отъезд из России

Пугачёва заявила, что уехала из России, потому что её детей оскорбляли в школе

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Обложка © РИА Новости / Илья Питалев

Алла Пугачёва впервые раскрыла причины своего уезда из России. По словам Примадонны, её детей начали оскорблять в школе. Лизе и Гарри пришлось терпеть нападки сверстников, которые называли из «детьми шпионов». Об этом она рассказала в интервью Катерине Гордеевой*.

«Я ладно, но когда дети пошли в школу после того, как прозвали иноагентом… А дети — люди «добрые», они начали троллить: «Вы дети шпионов! Ваш папа иноагент! Враги!» и всё такое. Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, что мы выезжаем», — рассказала артистка.

По словам Пугачёвой, в Израиле у них не было имущества, а всё что удалось взять с собой из России на переезд — 30 тысяч долларов. Она также просила признать её иноагентом наравне с мужем Максимом Галкиным*.

Пугачёва и Галкин* повели уставших детей гулять по Риге вместо школы 1 Сентября
Пугачёва и Галкин* повели уставших детей гулять по Риге вместо школы 1 Сентября

Напомним, что Алла Пугачёва впервые за два с лишним года дала большое интервью. Во время него она заявила, что не считает себя предательницей Родины. По её мнению, подобные обвинения абсурдны, ведь уезжают из мест, где чувствуют себя в заточении.

*Включены в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar