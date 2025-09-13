«Её выдавили»: Ширвиндт встал на защиту Пугачёвой после первого интервью
Михаил Ширвиндт считает, что Аллу Пугачёву выдавили из России
Обложка © YouTube / Скажи Гордеевой*
Телеведущий Михаил Ширвиндт уверен, что певицу Аллу Пугачёву вынудили покинуть Россию. Об этом он написал в своём аккаунте в соцсети, подчеркнув её неоспоримый статус иконы отечественной эстрады.
«Ее выдавили! Ее выдавили те, кто всё время запрещает, наказывает, назначает, осуждает и так далее. Я думаю, что эти запретители не подозревают, что это вредит их карме и так или иначе когда-нибудь им это аукнется», — заявил телеведущий.
Ширвиндт винит в случившемся людей, которые, по его словам, забыли о доброте и великодушии. Он убеждён, что последствия их действий рано или поздно настигнут их самих.
Напомним, Алла Пугачёва впервые после отъезда дала интервью, в котором выразила удовлетворение своей нынешней жизнью, объяснила причины эмиграции и отвергла обвинения в измене Родине. Также она выразила надежду, что её дети смогут вернуться в Россию для создания Музея любви в городе Грязи. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин не исключил возможность привлечения Пугачёвой и её супруга Максима Галкина* к уголовной ответственности в связи с их публичными высказываниями.
* Включён в список иностранных агентов Минюста России