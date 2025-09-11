«Наговорили столько»: Бородин пригрозил Пугачёвой и Галкину* уголовным кодексом

Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* рискует столкнуться с уголовной ответственностью за свои публичные высказывания. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Есть такое понятие в судебной практике — незнание закона не освобождает тебя от ответственности. Пугачёва и её муж, иностранный агент Максим Галкин*, наговорили столько, что тянет, по-моему, на статью. Просто, я так понимаю, к ней лояльно относятся, потому что есть заслуги перед Родиной», — сказал Бородин NEWS.ru.