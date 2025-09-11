Мессенджер MAX
11 сентября, 11:25

«Наговорили столько»: Бородин пригрозил Пугачёвой и Галкину* уголовным кодексом

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* рискует столкнуться с уголовной ответственностью за свои публичные высказывания. Об этом заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

«Есть такое понятие в судебной практике — незнание закона не освобождает тебя от ответственности. Пугачёва и её муж, иностранный агент Максим Галкин*, наговорили столько, что тянет, по-моему, на статью. Просто, я так понимаю, к ней лояльно относятся, потому что есть заслуги перед Родиной», — сказал Бородин NEWS.ru.

Он отметил, что исполнительница считает себя вправе говорить всё что угодно, но такие действия могут повлечь последствия.

Напомним, Алла Пугачёва объявила об отъезде из России 10 октября 2022 года, три года артистка отмалчивалась, не отвечая ни на какие вопросы. Но 10 сентября тишина прервалась, и Примадонна дала первое после эмиграции интервью. В беседе с Екатериной Гордеевой* артистка выразила удовлетворение своей жизнью, объяснила отъезд из России, ответила на вопрос об измене Родине и поделилась желанием, чтобы её дети вернулись в Россию и открыли Музей любви в Грязи.

* Включены в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

