11 сентября, 10:38

В первом после эмиграции интервью Пугачёвой сквозят обида, печаль и страх: Анализ профайлера

Профайлер Анищенко: В интервью Пугачёва показала обиду, говоря об эмиграции

© YouTube / Скажи Гордеевой*

В первом после эмиграции интервью певица Алла Пугачёва показала несколько главных эмоций: обиду, гнев, печаль, страх. Профайлер Илья Анищенко специально для Life.ru проанализировал эмоции и жесты Примадонны, раскрыв, была ли артистка искренна с поклонниками.

Интервью нельзя назвать острым, однако певица показала несколько главных эмоций, особенно говоря об эмиграции, — это обида, печаль и гнев. По словам профайлера, Пугачёва обижена на оскорбления соотечественников: она считает, что много отдала стране, много работала и заслужила всё, что имеет, — это не просто так ей досталось.

В целом, если мы рассматриваем её психотип, то он скорее эпилептоидный — трудолюбивый, работящий человек, вышедший из Советского Союза.

Илья Анищенко

Профайлер

Говоря о людях, от которых она слышала оскорбления в свой адрес, артистка даже вскидывает руки от злости, хотя в моменте контролирует свои эмоции. Также на её лице вместе с гневом и обидой видна печаль. Она сильно расстроена оскорблениями.

При этом Пугачёва мастерски избегает темы о своём муже, шоумене Максиме Галкине*. Когда ведущая спросила про иноагента, та отшутилась и отсмеялась, плавно закрывая острые темы своими эмоциями.

На картах не значится: Пугачёва и Галкин* сэкономили 180 млн налогов за свой замок с помощью хитрой схемы

«Был смех через страх по поводу мужа, она сразу убегает от этой темы и явно испытывает страх, не желая обсуждать это и переключаясь на себя», — обращает внимание Анищенко.

В интервью прозвучала и одна из самых тяжёлых для Примадонны формулировок — о предательстве Родины.

«Она не понимает, почему именно к ней такое отношение. Хотя, да, она осознаёт, что ситуация тяжёлая и неприятная», — добавляет профайлер.

Первое интервью Пугачёвой после эмиграции: о чём жалеет, что говорит про родину, детей и Киркорова

Напомним, Алла Пугачёва объявила об отъезде из России 10 октября 2022 года, три года артистка отмалчивалась, не отвечая ни на какие вопросы. Но 10 сентября тишина прервалась, и Примадонна дала первое после эмиграции интервью. В беседе с Екатериной Гордеевой* артистка выразила удовлетворение своей жизнью, объяснила отъезд из России, ответила на вопрос об измене Родине и поделилась желанием, чтобы её дети вернулись в Россию и открыли Музей любви в Грязи.

* Включены в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

