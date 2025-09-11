«Порядочный человек»: Поплавская обвинила Пугачёву в оправдании терроризма из-за слов о Дудаеве

Яна Поплавская резко отреагировала на высказывания Аллы Пугачёвой о Джохаре Дудаеве, обвинив певицу в оправдании терроризма. По мнению актрисы, подобные заявления должны повлечь за собой юридическую ответственность, так как содержат признаки уголовного преступления. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. А жена какая! Она звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Алла Фёдоровна... прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказал Пугачёва в интервью Екатерине Гордеевой*.

Актриса подчеркнула, что Дудаев был виновен в тысячах смертей и террористических актах, в том числе захвате больницы Будённовска в 1995 году, где пострадали младенцы и беременные женщины. Поплавская отметила, что простить Пугачёву за её слова невозможно и критиковала общество за попытки оправдать певицу.

«Налицо публичное оправдание терроризма, уголовная статья. Пугачёва называет порядочным человеком террориста, убийцу русских женщин и детей. И жалеет, что его ликвидировали», — возмутилась Поплавская.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным* рискуют столкнуться с уголовной ответственностью за свои публичные высказывания. По его словам, незнание закона не освобождает от ответственности, и, несмотря на заслуги Пугачёвой перед Родиной, её высказывания могут подпадать под уголовную статью.