Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 18:36

В суд поступил иск к Пугачёвой из-за её комплиментов террористу Дудаеву

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey

Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению иск от адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева против Аллы Пугачёвой. Причиной обращения стали высказывания певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

«Истец Трещев А. С. в своём заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещённом в сети Интернет, ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы РФ, при этом Алла Пугачёва восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ», — сказали в пресс-службе.

«Напоминает детей»: Психолог объяснила обиду Пугачёвой на Россию
«Напоминает детей»: Психолог объяснила обиду Пугачёвой на Россию

Напомним, Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова. Кроме того, теперь Примадонна может лишиться солидных ежегодных авторских отчислений — 28 миллионов рублей — за использование её творчества в России.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar