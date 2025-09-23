В суд поступил иск к Пугачёвой из-за её комплиментов террористу Дудаеву

Савёловский суд Москвы принял к рассмотрению иск от адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева против Аллы Пугачёвой. Причиной обращения стали высказывания певицы о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

«Истец Трещев А. С. в своём заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещённом в сети Интернет, ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы РФ, при этом Алла Пугачёва восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ», — сказали в пресс-службе.