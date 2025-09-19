Найден способ перекрыть Алле Пугачёвой денежный поток из России в 28 млн рублей

Для лишения Аллы Пугачёвой доходов в 28 млн рублей от авторских прав необходимо официальное признание её иностранным агентом. Об этом заявил адвокат Максим Сикач в интервью изданию «Постньюс».

«Иностранные агенты действительно имеют ограничения по авторству. Сейчас они получают выплаты за своё творчество на специальный счёт, деньгами с которого распоряжаться не могут», — сказал Максим Сикач.