19 сентября, 12:28

Найден способ перекрыть Алле Пугачёвой денежный поток из России в 28 млн рублей

Юрист Сикач: Пугачёву можно лишить дохода в 28 млн рублей через статус иноагента

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Для лишения Аллы Пугачёвой доходов в 28 млн рублей от авторских прав необходимо официальное признание её иностранным агентом. Об этом заявил адвокат Максим Сикач в интервью изданию «Постньюс».

«Иностранные агенты действительно имеют ограничения по авторству. Сейчас они получают выплаты за своё творчество на специальный счёт, деньгами с которого распоряжаться не могут», — сказал Максим Сикач.

Юрист пояснил, что текущее законодательство не предусматривает иных механизмов ограничения доходов артиста. Одних лишь спорных публичных высказываний недостаточно для применения санкций к её авторским вознаграждениям.

Ранее Алла Пугачёва столкнулась с судебным иском на 1,5 млрд рублей за высказывание про Джохара Дудаева, которого она охарактеризовала как «приличного, порядочного и интеллектуального» человека. Но адвокат полагает, что иск даже не будет принят к рассмотрению. О словах певицы также высказался глава Чечни Рамзан Кадыров. А сегодня стало известно, что Пугачёву требуют лишить годового дохода в 28 млн рублей от использования её музыкальных композиций в РФ.

Глава ФПБК Бородин призвал объявить Пугачёву в международный розыск
Анастасия Никонорова
