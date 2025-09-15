Кадыров назвал пустословием высказывание Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на слова певицы Аллы Пугачёвой, назвавшей первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева «порядочным человеком». В Telegram-канале Кадыров охарактеризовал высказывание артистки как «жалкое пустословие».

«Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли по поводу самого тяжёлого периода для чеченского народа», — говорится в публикации.

Глава республики подчеркнул, что оценивать наследие Дудаева должны в первую очередь сами чеченцы. По его словам, генеральские амбиции, позёрство и пренебрежительное отношение к реальным проблемам со стороны Дудаева привели к резкому росту бандитизма и значительному финансовому упадку в регионе. Кадыров добавил, что в то время, когда Чечня переживала глубокий кризис, её лидер хвастался ракетами и танками.

В заключение Кадыров призвал Пугачёву, которая, по его мнению, абсолютно не разбирается в данном вопросе, воздержаться от подобных заявлений, чтобы не провоцировать целый народ.

Ранее адвокат Александр Трещёв подал в суд на Аллу Пугачёву из-за её высказывания о Джохаре Дудаеве. У Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей. Однако, как считает адвокат Сергей Жорин, данный иск даже не будут рассматривать, поскольку он не соответствует нормам российских законов.