Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 сентября, 19:17

Кадыров назвал пустословием высказывание Пугачевой о Джохаре Дудаеве

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Рамзан Кадыров. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на слова певицы Аллы Пугачёвой, назвавшей первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия* Джохара Дудаева «порядочным человеком». В Telegram-канале Кадыров охарактеризовал высказывание артистки как «жалкое пустословие».

«Не хватало ещё, чтобы такие враги народа и предатели, как Пугачёва, бестолково размышляли по поводу самого тяжёлого периода для чеченского народа», — говорится в публикации.

Глава республики подчеркнул, что оценивать наследие Дудаева должны в первую очередь сами чеченцы. По его словам, генеральские амбиции, позёрство и пренебрежительное отношение к реальным проблемам со стороны Дудаева привели к резкому росту бандитизма и значительному финансовому упадку в регионе. Кадыров добавил, что в то время, когда Чечня переживала глубокий кризис, её лидер хвастался ракетами и танками.

В заключение Кадыров призвал Пугачёву, которая, по его мнению, абсолютно не разбирается в данном вопросе, воздержаться от подобных заявлений, чтобы не провоцировать целый народ.

«Дело дошло до бандитских стрелок»: Группа «Мираж» рассказала о конфликте с Пугачёвой
«Дело дошло до бандитских стрелок»: Группа «Мираж» рассказала о конфликте с Пугачёвой

Ранее адвокат Александр Трещёв подал в суд на Аллу Пугачёву из-за её высказывания о Джохаре Дудаеве. У Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей. Однако, как считает адвокат Сергей Жорин, данный иск даже не будут рассматривать, поскольку он не соответствует нормам российских законов.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Алла Пугачёва
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar