С Пугачёвой требуют 1,5 млрд из-за восхваления Джохара Дудаева

Адвокат Александр Трещёв подал в суд на певицу Аллу Пугачёву. Поводом стали высказывания Примадонны в недавнем интервью о Джохаре Дудаеве. Как пишет SHOT, у артистки хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей.

Так, в первом после эмиграции интервью Пугачёва назвала Дуаева «порядочным человеком» и извинилась за то, что не смогла ничего сделать для того, чтобы он был жив. Это, по мнению Трещёва, оскорбляет ветеранов боевых действий.

Теперь адвокат требует от певицы 1,5 миллиарда рублей компенсации морального вреда. В случае выигрыша он намерен перечислить все средства на нужды ветеранов боевых действий, оставив себе 1 рубль.