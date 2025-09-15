«Дело дошло до бандитских стрелок»: Группа «Мираж» рассказала о конфликте с Пугачёвой

Основатель и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался о заявлениях певицы Аллы Пугачёвой и экс-солистки коллектива Наталии Гулькиной в интервью «Газете.ru». Его комментарий проливает свет на давний конфликт и роль Примадонны в истории российского шоу-бизнеса.

Горбашов опроверг утверждения Гулькиной, что Пугачёва «перекрывала кислород» неугодным артистам. По его словам, Алла Борисовна не только не препятствовала карьере Гулькиной, но и предложила ей поддержку после ухода из «Миража». Музыкант также раскрыл детали острого конфликта за право на название группы.

«Дело дошло до того, что театр Аллы Борисовны положил глаз и на наше название. Был серьёзный конфликт, дело дошло до бандитских стрелок, но в результате название осталось у группы», — заявил Горбашов.

Лидер «Миража» подчеркнул, что все разногласия между артистами остались в прошлом. Он призвал объективно оценивать творческий вклад обеих исполнительниц, подчеркнув, что конфликт не умаляет ни вокального таланта Гулькиной, ни значительного вклада Пугачёвой в российскую культуру.