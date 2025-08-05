Деньги не главное: Солисты группы «Мираж» рассказали, ради чего выступают почти 40 лет

Сериал «Слово пацана» напомнил зрителям о хитах группы «Мираж». Саундтреки легендарного коллектива к проекту вызвали новую волну интереса к их творчеству, хотя солисты Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов утверждают, что и без того никогда не испытывали недостатка во внимании публики и занимаются творчеством не ради гонораров.

«Сериал, безусловно, подогрел интерес к песням группы. Но на количестве концертов это никак не отразилось. Мы и до, и после выхода сериала работали на полную мощность», — рассказали Леди Mail музыканты.

Собеседники издания признались, что после интенсивного тура 2019 года, когда концерты шли практически без перерывов, им пришлось пересмотреть график выступлений. Болдышева пояснила, что её голосу необходимо было дать отдохнуть. При этом с гонорарами у музыкантов проблем нет, хотя деньги для них не главное.

«На гонорары мы не жалуемся, но самое главное в нашей работе — это не гонорары, а возможность заниматься любимым делом», — объяснила певица.