Экс-участница «Миража» раскрыла, почему не сидит на диетах после резекции желудка

Фанаты певицы Маргариты Суханкиной посещают её концерты не только ради любимых хитов, но и чтобы оценить преображение звезды. В 2022 году артистка перенесла операцию по уменьшению желудка, что помогло ей избавиться от 30 килограммов. В интервью Леди Mail Суханкина поделилась секретами поддержания веса.

«Если честно, ничего не делаю. После шунтирования не надо держать вес — эта операция как раз для того и делалась, чтобы желудок стал меньше и человек мог насытиться совсем небольшим количеством еды. Питаюсь я сбалансированно, ем, в основном, полезное: овощи и фрукты, нежирное мясо и рыбу», — поделилась певица.

Артистка добавила, что может позволить себе ночной перекус или сладкий чай без последствий для фигуры. По её словам, раньше, до операции, вес увеличивался даже при умеренном и здоровом питании. Певица объяснила, что причиной обращения к хирургии стало замедление метаболизма с возрастом. По её словам, лишние килограммы просто «прилипали», а диеты не давали результата. Операция помогла не только похудеть, но и улучшить здоровье.

«И, что важнее, я перестала переживать за своё здоровье, которое подтачивает лишний вес: у полных людей почти всегда встречается сахарный диабет, проблемы с суставами и другие сопутствующие заболевания. Плюс — то, как я сегодня выгляжу, позволяет мне быть активной, кататься на велосипеде и самокате, играть вместе с детьми в настольный теннис», — подытожила звезда.