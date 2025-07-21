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21 июля, 15:10

«Операции и препараты»: Врач оценила состояние исхудавшего Киркорова

Диетолог Цуканова заподозрила Киркорова в применении препаратов для похудения

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Филипп Киркоров. Обложка © Life.ru

Народный артист России Филипп Киркоров удивил поклонников своим телосложением. Певец появился на публике в довольно исхудавшем виде. Сам он заявил, что якобы скинул лишний вес исключительно благодаря физической нагрузке и правильному питанию. Однако врач-диетолог Анна Цуканова полагает, что без медицинского вмешательства тут не обошлось.

Эксперт не исключила, что Киркоров мог обратиться за помощью к пластическому хирургу. Кроме того, по её словам, добиться хорошей фигуры музыкант мог с помощью препаратов для похудения, например, «Оземпика».

«Конечно, мы не говорим, что он соврал в плане соблюдения питания и физической активности, но похудение было явно не на этом фоне. Быстрые результаты дают лишь операции и препараты, а у него был именно быстрый результат», — подчеркнула собеседница портала «Страсти».

Киркоров разочаровался в современной музыке
Киркоров разочаровался в современной музыке

Напомним, что накануне Филипп Киркоров выступил на VK Fest, выйдя на сцену впервые за три месяца. 58-летний артист появился перед зрителями в эффектном сценическом образе.

Борис Эльфанд
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