«Операции и препараты»: Врач оценила состояние исхудавшего Киркорова

Народный артист России Филипп Киркоров удивил поклонников своим телосложением. Певец появился на публике в довольно исхудавшем виде. Сам он заявил, что якобы скинул лишний вес исключительно благодаря физической нагрузке и правильному питанию. Однако врач-диетолог Анна Цуканова полагает, что без медицинского вмешательства тут не обошлось.

Эксперт не исключила, что Киркоров мог обратиться за помощью к пластическому хирургу. Кроме того, по её словам, добиться хорошей фигуры музыкант мог с помощью препаратов для похудения, например, «Оземпика».

«Конечно, мы не говорим, что он соврал в плане соблюдения питания и физической активности, но похудение было явно не на этом фоне. Быстрые результаты дают лишь операции и препараты, а у него был именно быстрый результат», — подчеркнула собеседница портала «Страсти».