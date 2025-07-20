Киркоров разочаровался в современной музыке
Киркоров: Из современной музыки пропал смысл, она стала фоновой
Современная музыка лишилась глубины, теперь большинство композиций годятся только для того, чтобы играть на фоне. Об этом заявил российский певец Филипп Киркоров, общаясь с журналистами и гостями VK Fest.
Филипп Киркоров о том, почему у молодёжи становятся популярны песни былых годов. Видео © Life.ru
«Раньше музыка была наполнена смыслом. Это не фон, как сейчас. Это были настоящие, хорошие, живые песни», — подчеркнул певец.
Он отметил, что имеет право на такую оценку благодаря богатому профессиональному опыту, но при этом не считает себя «старым ворчуном». Киркоров привёл в пример собственную песню «Я эту жизнь тебе отдам», которая спустя 20 лет снова возглавила чарты и стала популярной среди молодёжи. Артист выразил уверенность, что аналогичное признание со временем ждёт и его легендарную «Атлантиду», с которой началась его карьера почти 40 лет назад.
Ранее Life.ru рассказывал о солидном пополнении в личном автопарке поп-короля. 10 июля Филипп Киркоров эффектно появился на премии МУЗ-ТВ, приехав туда на вишнёвом Aurus, на боку которого можно увидеть инициалы артиста. Стоимость такой модели стартует от 50 миллионов рублей, однако этот автомобиль был сделан по личному заказу, поэтому и стоил, вероятно, больше.
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