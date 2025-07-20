Киркоров выступил на VK Fest, выйдя на сцену впервые за три месяца
Российский певец Филипп Киркоров впервые за последние три месяца вышел на сцену, выступив на музыкальном фестивале VK Fest, который прошёл 20 июля в Лужниках.
58-летний артист появился перед зрителями в эффектном сценическом образе: блестящий костюм, расшитый синими пайетками и украшенный серебристыми медальонами и цепями, дополнили шляпа с заклёпками и блестящая обувь.
Филип Киркоров выступил на сцене впервые за три месяца. Видео © Life.ru
Напомним, весной Киркоров взял паузу в карьере по состоянию здоровья. Всё это время певец не давал концертов, хотя изредка посещал светские мероприятия, где его трудности с передвижением вызывали беспокойство у поклонников. Многие фанаты отмечали, что артист ещё не до конца восстановился после недуга, однако его появление на сцене сейчас стало важным событием для любителей поп-музыки.
Также на фестивале Киркоров признался, что разочаровался в современной музыке. Популярные в последние годы композиции лишились глубины, заявил поп-король.
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