Киркоров выступил на VK Fest, выйдя на сцену впервые за три месяца

Напомним, весной Киркоров взял паузу в карьере по состоянию здоровья. Всё это время певец не давал концертов, хотя изредка посещал светские мероприятия, где его трудности с передвижением вызывали беспокойство у поклонников. Многие фанаты отмечали, что артист ещё не до конца восстановился после недуга, однако его появление на сцене сейчас стало важным событием для любителей поп-музыки.