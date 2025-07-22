«Пищевой грех. Радоваться важнее»: Рената Литвинова рассказала, как худеет с помощью шампанского

Рената Литвинова всегда отличалась стройной фигурой и не раз подчёркивала, что наличие лишнего веса свидетельствует о распущенности. По словам артистки, нет никаких особых секретов, которые бы помогали ей поддерживать форму. Литвинова утверждает, что её фигура — это результат строгих ограничений в питании и регулярных тренировок.

В своих социальных сетях режиссёр поделилась фотографией с теннисной тренировки.

Рената Литвинова на спорте. Фото © Telegram / Рената Литвинова

«Я не профессиональный теннисист, но каждое утро начинаю с тренировки в 9:00. Занимаюсь час, а затем ещё час плаваю в море. В Париже я предпочитаю тренироваться в зале или дома — обожаю упражнения с гантелями и резинками, даже когда монтирую или смотрю телевизор», — написала актриса.

Что касается её рациона, то он довольно прост: Литивинова почти не ест. Однако в отношении алкоголя она не делает себе ограничений.

«И про еду — завтрак у меня сегодня был — чашка кофе. Обед — скромная порция рыбы. Конечно, особенно на море, я выпиваю любимое шампанское — без подсчёта бокалов — вот в этом и состоит весь мой пищевой грех. Радоваться важнее», — призналась знаменитость.

Тем не менее, многие пользователи не одобрили такой стиль жизни Литвиновой. Они выразили мнение, что подобное отношение к алкоголю может привести к зависимости, а строгие ограничения в питании делают её вид истощённым.