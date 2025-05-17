Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 мая, 18:35

«Пью, когда есть настроение»: Семенович рассказала о своих алкогольных привычках

Семенович призналась, что каждый день может позволить себе по паре бокалов вина

Обложка © РИА «Новости» / Алексей Никольский

Обложка © РИА «Новости» / Алексей Никольский

Певица Анна Семенович открыто поделилась своими взглядами на алкоголь, отвечая на вопросы фанатов в социальной соцсети. Экс-солистка группы «Блестящие» отметила, что не имеет строгих правил в этом вопросе: иногда может позволить себе выпивать каждый день, а в другие моменты полностью отказывается от спиртного на длительное время.

«Я люблю вино. Выпиваю, когда есть настроение. Могу выпивать по паре бокалов каждый день, а потом месяц вообще не пить», — поделилась она.

Кроме того, Семенович обсудила популярные процедуры красоты, например, как ботокс. Она призналась, что получает от них удовольствие и делает их уже 27 лет.

«Не вижу ничего в ней страшного. Хотите ходить без морщин — так начните колоть ботокс. Это не больно!» — добавила артистка.

За первые четыре месяца 2025 года производство алкоголя рухнуло более чем на четверть
За первые четыре месяца 2025 года производство алкоголя рухнуло более чем на четверть

Ранее Life.ru, писал что Анна Семенович в восторге от своей груди. Она сравнила её с драгоценными камнями и назвала «сиси» святыми. По её словам, это два бриллианта по восемь карат каждый. А после получения награды «За заслуги в области культуры и искусства» от президента Российской Федерации Владимира Путина, актёр Станислав Садальский решил высмеять певицу и заявил, что медаль «есть куда повесить». Он отметил, что не знаком с творчеством исполнительницы настолько хорошо, чтобы оценить её заслуги.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Анна Семенович
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar