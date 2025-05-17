«Пью, когда есть настроение»: Семенович рассказала о своих алкогольных привычках

Певица Анна Семенович открыто поделилась своими взглядами на алкоголь, отвечая на вопросы фанатов в социальной соцсети. Экс-солистка группы «Блестящие» отметила, что не имеет строгих правил в этом вопросе: иногда может позволить себе выпивать каждый день, а в другие моменты полностью отказывается от спиртного на длительное время.

«Я люблю вино. Выпиваю, когда есть настроение. Могу выпивать по паре бокалов каждый день, а потом месяц вообще не пить», — поделилась она.

Кроме того, Семенович обсудила популярные процедуры красоты, например, как ботокс. Она призналась, что получает от них удовольствие и делает их уже 27 лет.