«Пью, когда есть настроение»: Семенович рассказала о своих алкогольных привычках
Семенович призналась, что каждый день может позволить себе по паре бокалов вина
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Певица Анна Семенович открыто поделилась своими взглядами на алкоголь, отвечая на вопросы фанатов в социальной соцсети. Экс-солистка группы «Блестящие» отметила, что не имеет строгих правил в этом вопросе: иногда может позволить себе выпивать каждый день, а в другие моменты полностью отказывается от спиртного на длительное время.
«Я люблю вино. Выпиваю, когда есть настроение. Могу выпивать по паре бокалов каждый день, а потом месяц вообще не пить», — поделилась она.
Кроме того, Семенович обсудила популярные процедуры красоты, например, как ботокс. Она призналась, что получает от них удовольствие и делает их уже 27 лет.
«Не вижу ничего в ней страшного. Хотите ходить без морщин — так начните колоть ботокс. Это не больно!» — добавила артистка.
Ранее Life.ru, писал что Анна Семенович в восторге от своей груди. Она сравнила её с драгоценными камнями и назвала «сиси» святыми. По её словам, это два бриллианта по восемь карат каждый. А после получения награды «За заслуги в области культуры и искусства» от президента Российской Федерации Владимира Путина, актёр Станислав Садальский решил высмеять певицу и заявил, что медаль «есть куда повесить». Он отметил, что не знаком с творчеством исполнительницы настолько хорошо, чтобы оценить её заслуги.