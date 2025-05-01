«Восемь карат каждый»: Анна Семенович сравнила свою пышную грудь с бриллиантами

Певица Анна Семенович выразила восторг по поводу своей груди, проведя аналогию с драгоценными камнями. Видео с её высказыванием появилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице Super.ru .

Фигура экс-солистки группы «Блестящие» далеко не первый раз становится горячей темой для обсуждений и даже колких шуток. Так ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин в марте наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Артистку тут же поспешил высмеять актёр Станислав Садальский, заявив, что медаль «есть куда повесить». Он пояснил, что не совсем знаком с трудами исполнительницы, достойными такого внимания.