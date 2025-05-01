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1 мая, 13:18

«Восемь карат каждый»: Анна Семенович сравнила свою пышную грудь с бриллиантами

Певица Анна Семенович сравнила свою пышную грудь с бриллиантами

Анна Семенович. Обложка © VK / Анна Семенович

Анна Семенович. Обложка © VK / Анна Семенович

Певица Анна Семенович выразила восторг по поводу своей груди, проведя аналогию с драгоценными камнями. Видео с её высказыванием появилось в социальной сети «ВКонтакте» на странице Super.ru.

Анна Семенович — о своей груди. Видео © VK / Super.ru

«Мои сиси — это святое. Они сами бриллианты! Два бриллианта, восемь карат каждый», — заявила звезда.

Фигура экс-солистки группы «Блестящие» далеко не первый раз становится горячей темой для обсуждений и даже колких шуток. Так ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин в марте наградил певицу Анну Семенович медалью «За труды в культуре и искусстве». Артистку тут же поспешил высмеять актёр Станислав Садальский, заявив, что медаль «есть куда повесить». Он пояснил, что не совсем знаком с трудами исполнительницы, достойными такого внимания.

Анна Семенович рассказала, почему больше не спит с бойфрендом
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Мария Любицкая
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