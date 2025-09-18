Глава ФПБК Бородин призвал объявить Пугачёву в международный розыск
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey
На народную артистку СССР Аллу Пугачёву после скандального интервью обрушилась волна критики. В частности, россиян возмутили комплементарные речи звезды в адрес Джохара Дудаева. Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин и вовсе призвал не жалеть певицу и применить против неё жёсткие санкции.
Он потребовал «возбудить уголовное дело, объявить в международный розыск и добиваться сюда экстрадиции» Пугачёвой. По словам общественника, исполнительница совершила уголовное преступление, для расследования которого можно даже отправить силовиков за границу.
«Она, по сути, совершила преступление на территории другого государства. То есть проводить какую-то проверку бессмысленно. Это надо выезжать туда и там эту проверку проводить. Здесь нужна политическая воля. Должны дать команду силовым структурам чётко и быстро отработать», — заявил собеседник «Царьграда».
Напомним, ранее Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд, у неё хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей. Однако, как считает адвокат, иск даже не будут рассматривать, поскольку он не соответствует нормам российских законов. Высказывание артистки также прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.