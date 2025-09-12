Единый день голосования
12 сентября, 12:00

Глава ФПБК Бородин нанял охрану из-за киллера от Пугачёвой и Ходорковского*

Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Сергей Пятаков

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил народную артистку СССР Аллу Пугачёву и беглого олигарха Михаила Ходорковского* в покушении на убийство. По его словам, киллер лично пришёл и рассказал о заказе. По данному факту проводится проверка со стороны правоохранительных органов.

«Когда Пугачёва давала недавно интервью, она прямо сказала, чтобы я готовился. В общем, сигнал понятный. Естественно, вынужден находиться под постоянной охраной. Вопрос лишь в том, насколько она окажется эффективной, если Пугачёва и Ходорковский* решат пойти до конца», — отметил общественник.

Кроме того, он выступил с инициативой запретить Пугачёвой заниматься бизнесом в России и предложил направлять все авторские отчисления за её песни участникам СВО, чтобы лишить певицу финансовой поддержки. Собеседник «Ридуса» подчеркнул, что не верит в возвращение исполнительницы, которая предала Россию.

Прервала тишину: Пугачёва дала первое интервью после отъезда из России
Напомним, ранее Бородин пригрозил Пугачёвой и её мужу-иноагенту уголовным кодексом. Общественник заявил, что певица тоже может получить статус иноагента. Он уже подал заявление на певицу Аллу Пугачёву из-за того, что она пытается его убить. Стас Барецкий объяснил, способна ли на такое Примадонна.

* Включён в список иностранных агентов Минюста РФ

