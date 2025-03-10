«Не её размер»: Барецкий объяснил Life.ru, могла ли Пугачёва организовать покушение на Бородина

Певице Алле Пугачёвой незачем убивать главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, считает шоумен Стас Барецкий. Однако в беседе с Life.ru он отметил, что артистка способна на чёрные заказы, чтобы убрать неугодных со сцены. По его словам, Бородин — не её размер.

«Я слышал про заявления Бородина. Я знаю Аллу Борисовну давно — она может всё. Если ей выгодно, в бизнесе, например, убрать конкурента на сцене, она это сделает. Но убивать общественника — это вряд ли. Общественники, они как дети: могут пожаловаться дяде (в данном случае главе СК Александру Бастрыкину), заплакать, что у них отобрали игрушку в песочнице. И зачем их убивать? Глупо! Алла Борисовна никогда не будет пиарить или заказывать общественника — это не её размер. Она говорила, что хочет вернуться. Конечно, я не верю в эту историю. Алле Борисовне сейчас не до общественников. Как я говорил, у неё полно других забот личного характера», — заявил Барецкий.