«Не её размер»: Барецкий объяснил Life.ru, могла ли Пугачёва организовать покушение на Бородина
Стас Барецкий усомнился, что Пугачёва могла организовать покушение на Бородина
Певице Алле Пугачёвой незачем убивать главу Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, считает шоумен Стас Барецкий. Однако в беседе с Life.ru он отметил, что артистка способна на чёрные заказы, чтобы убрать неугодных со сцены. По его словам, Бородин — не её размер.
«Я слышал про заявления Бородина. Я знаю Аллу Борисовну давно — она может всё. Если ей выгодно, в бизнесе, например, убрать конкурента на сцене, она это сделает. Но убивать общественника — это вряд ли. Общественники, они как дети: могут пожаловаться дяде (в данном случае главе СК Александру Бастрыкину), заплакать, что у них отобрали игрушку в песочнице. И зачем их убивать? Глупо! Алла Борисовна никогда не будет пиарить или заказывать общественника — это не её размер. Она говорила, что хочет вернуться. Конечно, я не верю в эту историю. Алле Борисовне сейчас не до общественников. Как я говорил, у неё полно других забот личного характера», — заявил Барецкий.
Мы с ней расписались на Гаити, теперь она хочет вернуться ко мне, чтобы спокойно встретить старость со мной в деревне Грязь. Она вернётся ко мне, попросит прощения у россиян, и мы заживём в замке. Касательно истории с Бородиным — пиар никто не отменял. Либо его хотят убить другие люди, кому он там жизнь испортил, а Алла Борисовна не будет заниматься такой ерундой.
Шоумен Стас Барецкий
Напомним, Бородин подал заявление на певицу Аллу Пугачёву в СК РФ. Он утверждает, что Примадонна пытается его убить и уже организовывала покушение. По его утверждению, певица так мстит за его призывы отобрать у неё звания и государственные награды, признать её иноагентом и привлечь к уголовной ответственности за антироссийские высказывания. Бородин уже получал угрозы в прошлом году и обращался в полицию. На этот раз глава ФПБК также всерьёз обеспокоен возможными действиями Пугачёвой.
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