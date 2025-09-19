28 млн из воздуха: Алле Пугачёвой могут перекрыть денежный поток из России
SHOT: Пугачёву хотят лишить дохода в 28 млн рублей, получаемого в РФ за песни
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alla_orfey
Аллу Пугачёву могут лишить ежегодного дохода в размере 28 миллионов рублей, который она получает в России за свои музыкальные хиты. Это связано с тем, что певица недавно заявила о готовности строить жизнь без страны, сообщает Telegram-канал SHOT.
Адвокат Александр Трещёв дополнил свой иск к Примадонне на 1,5 миллиарда рублей требованием лишить её возможности получать авторские отчисления. Ежегодный доход исполнительницы в РФ составляет 28 миллионов рублей и включает использование её песен на различных площадках.
На данный момент распределение средств осуществляет Российское авторское общество. Адвокат считает, что доходы от песен, написанных в прошлом, «не должны спонсировать антироссийские настроения».
Ранее Алла Пугачёва положительно отозвалась о Джохаре Дудаеве, назвав его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова. Однако, как считает адвокат Сергей Жорин, данный иск даже не будут рассматривать. Но, по данным журналистов, Алле Борисовне может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о Джохаре Дудаеве. Слова Примадонны уже прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.