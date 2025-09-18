Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за хвалебных слов о Дудаеве

Певице Алле Пугачёвой может грозить до пяти лет колонии из-за высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. В них могут усмотреть оправдание терроризма, сообщает SHOT.

По информации Telegram-rанала, основанием для возбуждения уголовного дела могут послужить высказывания, характеризующие Дудаева как «порядочного человека», а также другие положительные оценки его личности. Подобные заявления подпадают под действие статьи 205.2 УК РФ, касающейся оправдания терроризма. В настоящее время артистке может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведётся проверка.