17 сентября, 09:39

«Порыв говорить пропал»: Пугачёва решила замолчать после скандального интервью

Алла Пугачёва заявила, что после интервью Гордеевой* у неё пропал порыв говорить

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Певица Алла Пугачёва намекнула, что больше не будет высказываться на публике после своего скандального интервью Катерине Гордеевой*.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала Примадонна в соцсетях.

Напомним, ранее артистка дала первое после эмиграции интервью. Разговор оказался очень откровенным, Примадонна даже раскрыла несколько тайн из своей биографии. Многие коллеги по цеху были потрясены откровениями Пугачёвой.

В Госдуме назвали условие для лишения Пугачёвой звания народной артистки
Также скандал вызывали слова певицы о Джохаре Дудаеве. Алла Пугачёва назвала его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова.

* Признана на территории РФ иноагентом.

Вероника Бакумченко
