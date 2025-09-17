«Порыв говорить пропал»: Пугачёва решила замолчать после скандального интервью

Певица Алла Пугачёва намекнула, что больше не будет высказываться на публике после своего скандального интервью Катерине Гордеевой*.

«Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь», — написала Примадонна в соцсетях.

Напомним, ранее артистка дала первое после эмиграции интервью. Разговор оказался очень откровенным, Примадонна даже раскрыла несколько тайн из своей биографии. Многие коллеги по цеху были потрясены откровениями Пугачёвой.

Также скандал вызывали слова певицы о Джохаре Дудаеве. Алла Пугачёва назвала его «приличным, порядочным и интеллектуальным». После этого заявления на певицу подали в суд: у Примадонны хотят отсудить 1,5 миллиарда рублей за эти слова.