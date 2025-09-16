Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 17:56

В Госдуме назвали условие для лишения Пугачёвой звания народной артистки

Депутат Шолохов: Лишить Пугачёву звания народной артистки может только суд

Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Алла Пугачёва. Обложка © РИА Новости / Евгения Новоженина

Возможность лишения Аллы Пугачёвой звания народной артистки существует исключительно при доказанности совершения ею тяжкого преступления. Такое правовое пояснение сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в ответ на инициативу главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, передаёт издание «Подъём».

Парламентарий пояснил, что правовой механизм допускает лишение государственных наград только при наличии вступившего в силу судебного решения о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Шолохов отметил, что с юридической точки зрения этот вопрос представляет определённый интерес, однако для его реализации требуются соответствующие основания.

«Это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишён наград Советского союза», — пояснил Шолохов.

При этом депутат поддержал гражданскую инициативу Бородина, организовавшего сбор подписей после интервью Пугачёвой, и охарактеризовал саму певицу как «бывшую гражданку России» с моральной точки зрения. Шолохов подчеркнул, что, несмотря на формальное сохранение правового статуса, её публичные позиции противоречат принципам российского общества.

«Уши режет»: Зарубина уличила Пугачёву во лжи после скандального интервью
«Уши режет»: Зарубина уличила Пугачёву во лжи после скандального интервью

Напомним, что активисты общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) призвали, чтобы Аллу Пугачёву лишили звания народной артистки. Поводом для обращения стали слова и поступки артистки в интервью Катерине Гордеевой*

* Включена в список иностранных агентов Минюста России

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Госдума
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar