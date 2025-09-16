В Госдуме назвали условие для лишения Пугачёвой звания народной артистки

Возможность лишения Аллы Пугачёвой звания народной артистки существует исключительно при доказанности совершения ею тяжкого преступления. Такое правовое пояснение сделал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в ответ на инициативу главы «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталия Бородина, передаёт издание «Подъём».

Парламентарий пояснил, что правовой механизм допускает лишение государственных наград только при наличии вступившего в силу судебного решения о совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Шолохов отметил, что с юридической точки зрения этот вопрос представляет определённый интерес, однако для его реализации требуются соответствующие основания.

«Это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишён наград Советского союза», — пояснил Шолохов.

При этом депутат поддержал гражданскую инициативу Бородина, организовавшего сбор подписей после интервью Пугачёвой, и охарактеризовал саму певицу как «бывшую гражданку России» с моральной точки зрения. Шолохов подчеркнул, что, несмотря на формальное сохранение правового статуса, её публичные позиции противоречат принципам российского общества.

Напомним, что активисты общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) призвали, чтобы Аллу Пугачёву лишили звания народной артистки. Поводом для обращения стали слова и поступки артистки в интервью Катерине Гордеевой*