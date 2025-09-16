Путина попросили лишить оскандалившуюся Пугачёву звания народной артистки России
Бородин направил Путину петицию о лишении Пугачёвой звания народной артистки
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey
Активисты общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к президенту России Владимиру Путин с требованием лишить Аллу Пугачёву звания народной артистки. Они считают, что действия певицы дискредитируют высокий статус. Об этом «Абзацу» сообщил глава ФПБК Виталий Бородин.
«В интервью Пугачёва с явным уважением высказалась о Джохаре Дудаеве — лице, официально признанном организатором террористической деятельности на территории РФ. <…> Также Алла Борисовна позволила себе публичную деструктивную критику органов государственной власти», — говорится в сообщении.
По словам Бородина, поводом для обращения стали слова и поступки артистки в интервью Катерине Гордеевой*. Активисты считают, что подобное поведение вызывает вопросы как с точки зрения государственной безопасности, так и нравственно-гражданской ответственности обладателя звания народной артистки.
ФПБК подчеркнули, что высказывания Пугачёвой о Дудаеве могут противоречить статье 205.2 УК РФ, касающейся публичного оправдания терроризма. Кроме того, артистку обвинили в дискредитации органов власти, Вооружённых сил и внешней политики России.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров резко отреагировал на слова Аллы Пугачёвой, которая назвала Дудаева «порядочным человеком». В то же время министр Чечни по национальной политике Ахмед Дудаев заявил, что восхваление Дудаева со стороны Пугачёвой оскорбляет память сотен тысяч погибших во время военных действий. Кроме того, адвокат Александр Трещёв подал на певицу в суд из-за её слов о террористе, требуя компенсацию в размере 1,5 миллиарда рублей.
* Включена в список иностранных агентов Минюста России