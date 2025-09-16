Путина попросили лишить оскандалившуюся Пугачёву звания народной артистки России

Активисты общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) обратились к президенту России Владимиру Путин с требованием лишить Аллу Пугачёву звания народной артистки. Они считают, что действия певицы дискредитируют высокий статус. Об этом «Абзацу» сообщил глава ФПБК Виталий Бородин.

«В интервью Пугачёва с явным уважением высказалась о Джохаре Дудаеве — лице, официально признанном организатором террористической деятельности на территории РФ. <…> Также Алла Борисовна позволила себе публичную деструктивную критику органов государственной власти», — говорится в сообщении.

По словам Бородина, поводом для обращения стали слова и поступки артистки в интервью Катерине Гордеевой*. Активисты считают, что подобное поведение вызывает вопросы как с точки зрения государственной безопасности, так и нравственно-гражданской ответственности обладателя звания народной артистки.

ФПБК подчеркнули, что высказывания Пугачёвой о Дудаеве могут противоречить статье 205.2 УК РФ, касающейся публичного оправдания терроризма. Кроме того, артистку обвинили в дискредитации органов власти, Вооружённых сил и внешней политики России.