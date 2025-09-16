«Уши режет»: Зарубина уличила Пугачёву во лжи после скандального интервью

Ольга Зарубина ответила на высказывания Аллы Пугачёвой, которая в недавнем интервью заявила, что певица якобы пыталась перекрыть ей дорогу на эстраду. По словам Зарубиной, многие утверждения Примадонны не соответствуют действительности, и она не обвиняла Пугачёву в инцидентах с телевизионными эфирами. Об этом она Зарубина рассказала сайту MK.Ru.

«Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях. О фонограмме вообще не идёт разговор, потому что она к этому не имеет никакого отношения. Но я никогда не винила в этом Пугачёву. Зачем же фантазировать?» — сказала она.

Исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет» и «Разлучница-разлука» отметила, что инциденты с фонограммой и эфиром программы «Песня года» никак не связаны с Пугачёвой. По словам Зарубиной, она всегда пела живьём, а проблемы с фонограммой возникли из-за болезни и организационных причин.

Зарубина также вспомнила, как Пугачёва брала песни, которые сначала исполняла она, и записывала дуэты с Михаилом Боярским сразу после неё. Певица подчеркнула, что утверждения о том, что Пугачева «не знала её песни», не соответствуют действительности.