Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 сентября, 07:21

«Уши режет»: Зарубина уличила Пугачёву во лжи после скандального интервью

Ольга Зарубина обвинила Аллу Пугачёву во лжи после интервью

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey, olgazarubina.off

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey, olgazarubina.off

Ольга Зарубина ответила на высказывания Аллы Пугачёвой, которая в недавнем интервью заявила, что певица якобы пыталась перекрыть ей дорогу на эстраду. По словам Зарубиной, многие утверждения Примадонны не соответствуют действительности, и она не обвиняла Пугачёву в инцидентах с телевизионными эфирами. Об этом она Зарубина рассказала сайту MK.Ru.

«Уши режет, как она пренебрежительно в целом говорит о людях. О фонограмме вообще не идёт разговор, потому что она к этому не имеет никакого отношения. Но я никогда не винила в этом Пугачёву. Зачем же фантазировать?» — сказала она.

Исполнительница хитов «На теплоходе музыка играет» и «Разлучница-разлука» отметила, что инциденты с фонограммой и эфиром программы «Песня года» никак не связаны с Пугачёвой. По словам Зарубиной, она всегда пела живьём, а проблемы с фонограммой возникли из-за болезни и организационных причин.

Зарубина также вспомнила, как Пугачёва брала песни, которые сначала исполняла она, и записывала дуэты с Михаилом Боярским сразу после неё. Певица подчеркнула, что утверждения о том, что Пугачева «не знала её песни», не соответствуют действительности.

«Хоть хрипотцой»: Пугачёву вынудили петь на пляже в Юрмале для российских туристов
«Хоть хрипотцой»: Пугачёву вынудили петь на пляже в Юрмале для российских туристов

Ранее высказывания Пугачёвой о Джохаре Дудаеве вызвали резкую реакцию Яны Поплавской, которая обвинила певицу в оправдании терроризма. Актриса отметила, что подобные заявления могут повлечь за собой юридическую ответственность, так как содержат признаки уголовного преступления.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar