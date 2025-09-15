Владимир Путин
15 сентября, 17:33

«Хоть хрипотцой»: Пугачёву вынудили петь на пляже в Юрмале для российских туристов

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Беглая артистка Алла Пугачёва впервые за много лет продемонстрировала вокальные способности, когда давала интервью Екатерине Гордеевой*. Это произошло во время прогулки по побережью Рижского залива. Знаменитость узнал один из российских туристов.

Импровизированное выступление состоялось, когда пенсионер, отдыхавший на скамейке с супругой, попросил исполнить небольшой напев. Пугачёва согласилась и спела фрагмент песни «Ой, мороз, мороз», к которой затем присоединился сам инициатор просьбы.

Позже бывшая Примадонна отметила, что не пела вживую уже пять лет. Связанно это с проблемами со здоровьем после выступления перед ликвидаторами Чернобыльской аварии в 1986 году в посёлке Зелёный Мыс под Припятью. Из-за радиации возникли проблемы с щитовидной железой и гормональным фоном. Но больше всего пострадали голосовые связки. С возрастом проблема только усилилась и иногда говорить бывает проблематично, пожаловалась Пугачёва. В связи с этим последние пять лет она не давала концертов, несмотря на гонорары.

«Голос у меня есть, просто я не хочу его сильно показывать. Он мне уже надоел. Я ещё хочу какие-нибудь краски. Хоть шёпотом, хоть хрипотцой. Есть идейки. Хочется спеть так, чтобы не узнали. Веселится тётушка», — призналась Пугачёва.

Ранее сообщалось, что Лолита Милявская поддержала Аллу Пугачёву после того, как та дала нашумевшее интервью. По её словам, в высказываниях бывшей Примадонны нет ничего предательского. Более того, она заявила, что Пугачёва остаётся «величайшим русским достоянием».

* Включена в список иностранных агентов Минюста России

