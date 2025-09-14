Единый день голосования
14 сентября, 07:33

«Ищут червей там, где их нет»: Лолита назвала Аллу Пугачёву величайшим русским достоянием

Лолита осудила критику Пугачёвой после интервью, назвав её русским достоянием

Обложка © РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Пелагия Тихонова

Коллега Аллы Пугачёвой по сцене и исполнительница Лолита Милявская поддержала Примадонну после недавнего нашумевшего интервью. В беседе с порталом «Абзац» она однозначно прокомментировала ситуацию, заявив, что в высказываниях Аллы Борисовны нет ничего предательского.

«Я не нашла в её интервью никакого разрыва связей с Россией. Я нашла в нём нормальные человеческие воспоминания, переживания. Кто хочет искать червей, тот будет их искать, даже если там ничего нет», — заявила Лолита.

Милявская уверена, что её коллега по сцене искренне говорит о России и своих чувствах к ней. Кроме того, по словам Лолиты, Пугачёва имеет огромное значение для российской культуры. Вне зависимости от политической ситуации Алла Борисовна остаётся «величайшим русским достоянием».

«Её выдавили»: Ширвиндт встал на защиту Пугачёвой после первого интервью
Напомним, что 76-летняя Алла Пугачёва недавно дала первое после переезда развёрнутое интервью. В беседе с Екатериной Гордеевой* она откровенно рассказала о своей жизни за границей и поделилась мнением о происходящих событиях. Интервью вызвало неоднозначную реакцию в обществе, и многие подвергли певицу критике, обвинив в предательстве родины из-за её жизни с Максимом Галкиным*.

* Включены в список иностранных агентов Минюстом России

