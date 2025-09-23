Интервидение
23 сентября, 13:36

«Напоминает детей»: Психолог объяснила обиду Пугачёвой на Россию

Психолог Кардиакос: Пугачёва обижается на Россию из-за утраты влияния в стране

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Семейный психолог Анастасия Кардиакос не усмотрела признаков психотравмы в интервью Аллы Пугачёвой, заметив вместо этого её сожаление. По мнению специалиста, высказанному в беседе с «Радио 1», певицу может задевать, что к её мнению теперь прислушиваются меньше, чем раньше.

«Она, действительно, сама по себе фигура значимая, большая, и её может задевать, что к ней прислушиваются меньше, чем раньше. Это косвенно может напоминать обиду детей на бабушек, которые не уделяют время внукам, потому что хотят пожить для себя. Алла Борисовна ощущает свой невероятный вклад в искусство, поэтому думает, что может выбирать, в какой стране жить, что есть и пить, как выглядеть», — объяснила психолог.

Кардиакос подчеркнула, что певица демонстрировала устойчивую самооценку, спокойно отвечая на провокационные вопросы. Специалист добавила, что Пугачёва, похоже, достигла в жизни того периода, когда хочется покоя и простой радости, а не анализа прошлого.

Глава ФПБК Бородин заявил, что Пугачёвой может грозить до 20 лет лишения свободы

Ранее Life.ru сообщал, что Алле Пугачёвой был направлен судебный иск на 1,5 миллиарда рублей после комплиментов Джораху Дудаеву. Кроме того, теперь Примадонна может лишиться солидных ежегодных авторских отчислений — 28 миллионов рублей — за использование её творчества в России.

