«Напоминает детей»: Психолог объяснила обиду Пугачёвой на Россию

Семейный психолог Анастасия Кардиакос не усмотрела признаков психотравмы в интервью Аллы Пугачёвой, заметив вместо этого её сожаление. По мнению специалиста, высказанному в беседе с «Радио 1» , певицу может задевать, что к её мнению теперь прислушиваются меньше, чем раньше.

«Она, действительно, сама по себе фигура значимая, большая, и её может задевать, что к ней прислушиваются меньше, чем раньше. Это косвенно может напоминать обиду детей на бабушек, которые не уделяют время внукам, потому что хотят пожить для себя. Алла Борисовна ощущает свой невероятный вклад в искусство, поэтому думает, что может выбирать, в какой стране жить, что есть и пить, как выглядеть», — объяснила психолог.