Глава ФПБК Бородин заявил, что Пугачёвой может грозить до 20 лет лишения свободы
Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении певицы Аллы Пугачёвой. Основанием для обращения послужило интервью артистки, в котором, по словам Бородина, содержатся признаки преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса.
В беседе с «Абзацем» глава ФПБК отметил, что в случае возбуждения уголовного дела, Пугачёвой может быть назначено наказание вплоть до 20 лет заключения. Бородин дополнил, что проверка необходима по статьям, касающимся публичного оправдания террористической деятельности, дискредитации Вооружённых сил РФ и распространения заведомо недостоверных сведений.
«Действия Аллы Борисовны Пугачёвой подпадают под следующие составы преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации: публичное оправдание терроризма – статья 205.2 УК РФ; дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации – статья 280.3 УК РФ; распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил РФ – статья 207.3 УК РФ. От 15 до 20 лет может грозить Пугачевой по этим статьям, не меньше», – отметил глава ФПБК.
Напомним, ранее Пугачёва столкнулась с судебным иском на 1,5 млрд рублей за высказывание про Джохара Дудаева, которого охарактеризовала как «приличного, порядочного и интеллектуального» человека. Но адвокат полагает, что иск даже не будет принят к рассмотрению. Позднее выяснилось, что у Пугачёвой могут конфисковать годовые авторские отчисления в размере 28 млн рублей за проигрывание её песен в РФ.