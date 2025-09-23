Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 сентября, 08:01

Глава ФПБК Бородин заявил, что Пугачёвой может грозить до 20 лет лишения свободы

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Алла Пугачёва. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении певицы Аллы Пугачёвой. Основанием для обращения послужило интервью артистки, в котором, по словам Бородина, содержатся признаки преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса.

В беседе с «Абзацем» глава ФПБК отметил, что в случае возбуждения уголовного дела, Пугачёвой может быть назначено наказание вплоть до 20 лет заключения. Бородин дополнил, что проверка необходима по статьям, касающимся публичного оправдания террористической деятельности, дискредитации Вооружённых сил РФ и распространения заведомо недостоверных сведений.

«Действия Аллы Борисовны Пугачёвой подпадают под следующие составы преступлений, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации: публичное оправдание терроризма – статья 205.2 УК РФ; дискредитация Вооружённых сил Российской Федерации – статья 280.3 УК РФ; распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооружённых сил РФ – статья 207.3 УК РФ. От 15 до 20 лет может грозить Пугачевой по этим статьям, не меньше», – отметил глава ФПБК.

Певцов призвал останавливать предателей Родины после интервью Пугачёвой
Певцов призвал останавливать предателей Родины после интервью Пугачёвой

Напомним, ранее Пугачёва столкнулась с судебным иском на 1,5 млрд рублей за высказывание про Джохара Дудаева, которого охарактеризовала как «приличного, порядочного и интеллектуального» человека. Но адвокат полагает, что иск даже не будет принят к рассмотрению. Позднее выяснилось, что у Пугачёвой могут конфисковать годовые авторские отчисления в размере 28 млн рублей за проигрывание её песен в РФ.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Виталий Бородин
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar