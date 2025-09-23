Глава ФПБК Бородин заявил, что Пугачёвой может грозить до 20 лет лишения свободы

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку в отношении певицы Аллы Пугачёвой. Основанием для обращения послужило интервью артистки, в котором, по словам Бородина, содержатся признаки преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса.

В беседе с «Абзацем» глава ФПБК отметил, что в случае возбуждения уголовного дела, Пугачёвой может быть назначено наказание вплоть до 20 лет заключения. Бородин дополнил, что проверка необходима по статьям, касающимся публичного оправдания террористической деятельности, дискредитации Вооружённых сил РФ и распространения заведомо недостоверных сведений.