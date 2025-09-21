Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
21 сентября, 07:31

Певцов призвал останавливать предателей Родины после интервью Пугачёвой

Дмитрий Певцов. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / Бизнес Online, Вячеслав Прокофьев

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что необходимо пресекать действия публичных лиц, чьи высказывания могут быть расценены как предательство национальных интересов. Это заявление он сделал в беседе с РИА «Новости», комментируя недавнее интервью певицы Аллы Пугачёвой.

Певцов отметил, что все являются гражданами России и живут в рамках действия гражданского и уголовного законодательства. Он добавил, что если человек не нарушает закон, то к нему не может быть претензий. Артист также подчеркнул, что все граждане России, включая публичных лиц, находятся в правовом поле и несут ответственность согласно действующему законодательству.

«Людей, которые на словах становятся предателями Родины, необходимо останавливать, особенно если они являются или являлись лидерами общественного мнения», — заявил парламентарий.

Ранее адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещёв направил обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить высказывания Пугачёвой на наличие признаков оправдания терроризма, экстремизма и распространения фейков о Вооружённых силах РФ. Кроме того, он подал гражданский иск на 1,5 миллиарда рублей, утверждая, что в интервью певица порочит честь президента РФ Владимира Путина, оскорбляет армию и правоохранительные органы, одновременно восхваляя лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Трещёв также ходатайствует о лишении Пугачевой авторских отчислений, которые составляют 28 миллионов рублей ежегодно. Однако адвокат Сергей Жорин считает, что данный иск даже не будут рассматривать в суде.

Алле Пугачёвой может грозить до пяти лет лишения свободы из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве. Слова певицы прокомментировал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

