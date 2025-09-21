Певцов призвал останавливать предателей Родины после интервью Пугачёвой

Народный артист России и депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил, что необходимо пресекать действия публичных лиц, чьи высказывания могут быть расценены как предательство национальных интересов. Это заявление он сделал в беседе с РИА «Новости», комментируя недавнее интервью певицы Аллы Пугачёвой.

Певцов отметил, что все являются гражданами России и живут в рамках действия гражданского и уголовного законодательства. Он добавил, что если человек не нарушает закон, то к нему не может быть претензий. Артист также подчеркнул, что все граждане России, включая публичных лиц, находятся в правовом поле и несут ответственность согласно действующему законодательству.