Бородин: Пугачёвой может грозить до 20 лет лишения свободы по трём статьям
Певица Алла Пугачёва может стать фигурантом уголовного дела по серьёзным обвинениям, включая оправдание терроризма. С соответствующим обращением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет «Абзац».
Общественный деятель утверждает, что действия народной артистки содержат признаки преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса. В своём обращении он указал на 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма), 280.3 УК РФ (дискредитация Вооружённых сил РФ) и 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о действиях российской армии).
Если нарушения подтвердятся, то Алле Борисовне грозит «от 15 до 20 лет, не меньше», подчеркнул он. При этом Бородин не привёл конкретных высказываний или действий Пугачёвой, которые, по его мнению, подпадают под уголовное преследование. На момент публикации материала в Следственном комитете не комментировали, было ли принято к производству обращение общественника.
Ранее Алла Пугачёва столкнулась с судебным иском на 1,5 млрд рублей за высказывание про Джохара Дудаева, которого охарактеризовала как «приличного, порядочного и интеллектуального» человека. Но адвокат полагает, что иск даже не будет принят к рассмотрению. Позднее выяснилось, что у Пугачёвой могут конфисковать годовые авторские отчисления в размере 28 млн рублей за проигрывание её песен в РФ.