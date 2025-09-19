Бородин: Пугачёвой может грозить до 20 лет лишения свободы по трём статьям

Певица Алла Пугачёва может стать фигурантом уголовного дела по серьёзным обвинениям, включая оправдание терроризма. С соответствующим обращением к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, пишет «Абзац» .

Если нарушения подтвердятся, то Алле Борисовне грозит «от 15 до 20 лет, не меньше», подчеркнул он. При этом Бородин не привёл конкретных высказываний или действий Пугачёвой, которые, по его мнению, подпадают под уголовное преследование. На момент публикации материала в Следственном комитете не комментировали, было ли принято к производству обращение общественника.