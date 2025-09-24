Интервидение
24 сентября, 11:36

Суд решил, обеднеет ли Пугачёва на 1,5 млрд рублей из-за оды Джохару Дудаеву

Суд оставил без движения иск ветерана-афганца Трещёва к Пугачёвой на 1,5 млрд

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ alla_orfey

Савёловский суд Москвы оставил без движения иск на 1,5 миллиарда рублей к Алле Пугачёвой, поданный адвокатом и ветераном боевых действий в Афганистане Александром Трещёвым. Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции.

«Оставлено без движения, 24.09.2025», — сказано в документе.

Истец, адвокат Александр Трещёв, указал в заявлении, что певица унизила военных и силовые структуры, назвав чеченского террориста Джохара Дудаева порядочным человеком. Он счёл, что Примадонна оскорбила весь российский народ. Трещёв потребовал признать высказывания Пугачёвой недостоверными и порочащими его честь и достоинство как россиянина, патриота и ветерана.

Он также просит обязать артистку опубликовать опровержение и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Суд предоставил истцу время для устранения недостатков в оформлении документов.

Напомним, в недавно опубликованном интервью Алла Пугачёва назвала террориста Джохара Дудаева «приличным, порядочным и интеллектуальным» человеком. После этого на примадонну подали в суд — к артистке был предъявлен иск на 1,5 миллиарда рублей. Также под угрозой авторские отчисления за её творчество: речь идёт о значительной сумме — 28 миллионов рублей ежегодно.

