Суд решил, обеднеет ли Пугачёва на 1,5 млрд рублей из-за оды Джохару Дудаеву

Савёловский суд Москвы оставил без движения иск на 1,5 миллиарда рублей к Алле Пугачёвой, поданный адвокатом и ветераном боевых действий в Афганистане Александром Трещёвым. Об этом говорится в карточке дела на сайте инстанции.

«Оставлено без движения, 24.09.2025», — сказано в документе.

Истец, адвокат Александр Трещёв, указал в заявлении, что певица унизила военных и силовые структуры, назвав чеченского террориста Джохара Дудаева порядочным человеком. Он счёл, что Примадонна оскорбила весь российский народ. Трещёв потребовал признать высказывания Пугачёвой недостоверными и порочащими его честь и достоинство как россиянина, патриота и ветерана.

Он также просит обязать артистку опубликовать опровержение и выплатить компенсацию за моральный ущерб. Суд предоставил истцу время для устранения недостатков в оформлении документов.