Пугачёва — должница клана Галкиных. Как генерал из КГБ продвигал Примадонну и познакомил её с Дудаевым

От Дудаева** до «Крокуса»: история «сочувствия» Пугачёвой тем, с кем воюет Россия

Не так давно сбежавшая Алла Борисовна перешла черту.

— Особенно первая чеченская война мне запомнилась потому, что я знала Джохара Дудаева**. Он настолько приличный, порядочный, интеллигентный и красивый человек. Алла Фёдоровна (вдова Дудаева. — Прим. ред.), я прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив, — заявила Пугачёва в своём первом большом интервью после начала СВО.

Четверть века назад, в 2002 году, Пугачёва приехала на переговоры с террористами, захватившими театральный центр на Дубровке, ничего не добилась, но выдала неоднозначное:

— Да, это страшно произнести: но надо помнить, что до отвратительных террористических средств доходят люди, полные отчаяния, которые пытаются привлечь интерес к своим политическим убеждениям. Лучше признать поражение в войне (второй чеченской. — Прим. ред.), чем так долго продлевать кровавую победу, — политиканствовала Примадонна.

В ту же копилку её реакция на кровавый теракт в «Крокусе». Она извинилась… перед Манижей.

Алле Пугачёвой грозит ярлык иноагента и уголовное дело после интервью иноагенту Екатерине Гордеевой*. Фото © YouTube / Скажи Гордеевой

Общий друг: как отец Галкина познакомил Примадонну с кровавым сепаратистом

Life.ru считает, что познакомить Аллу Борисовну с Дудаевым мог Александр Галкин, покойный отец Максима Галкина*.

Александр Галкин и Джохар Дудаев** — оба генералы Минобороны СССР: первый в автобронетанковом секторе, второй в авиационном. Оба руководили гарнизонами: Галкин как начальник вооружения в Группе советских войск в ГДР, Дудаев** как командир тяжёлой бомбардировочной дивизии в эстонском городе Тарту. Оба генерала поддержали в 1991 году Бориса Ельцина и распад Союза.

Террорист Джохар Дудаев. Фото © ТАСС / Фотохроника ТАСС / Дик Рудольф

В перестройку и в первой половине девяностых Галкин-старший возглавлял Главное автобронетанковое управление. Именно он провёл «оптимизацию» ведомства на фоне сокращения госзаказов. После старший Галкин совмещал кресло депутата Госдумы с должностью советника в «Росвооружении» (ныне «Рособоронэкспорт». — Прим. ред.), где работала его супруга. Причём военный не избрался, а «унаследовал» депутатский мандат убитого Льва Рохлина, который хотел, но не успел зачитать доклад о хищениях в… «Росвооружении».

Кто такой Джохар Дудаев, напоминать не надо: террорист, основатель сепаратистской Ичкерии, отдававший приказы проводить этнические чистки и готовить боевиков. Дудаев наградил Шамиля Басаева за захват ставропольской больницы, когда ичкерийские террористы выставили в окна живой щит из заложниц, погибло 150 мирных граждан. Спецслужбы ликвидировали Дудаева, запеленговав сигнал от его телефона.

Генерал Лев Рохлин и генерал Александр Галкин. Фото © ТАСС / Николай Малышев, Сергей Мамонтов

Вторая мать или невеста? Странная связь Пугачёвой и семьи Галкиных

Галкин-старший — родной человек для Аллы Борисовны с начала шестидесятых годов. Но это долго было секретом, семья много сделала для того, чтобы сохранить тайну. Впрочем, если хронологически выстроить болтовню родни, пазл сложится.

— Между Аллой и Симом* не может быть никаких отношений, кроме творческих и дружеских! Алла ему вторая мать, она нянчила его! — Зинаида Брейтенбьюхер, тётя Александра Галкина, аж опешила, когда к ней пришли в 2004 году спросить о сенсационном романе внучатого племянника.

— Мама и папа Галкина дружили с Аллиными родителями, жили в Москве по соседству. Алла в школе училась. Отца Максимки она уважала и побаивалась. Когда Александра Александровича перевели служить в Германию, добрые отношения не прервались: мама Пугачёвой созванивалась с Галкиными и хвалилась успехами Аллочки. Став знаменитой, Алла не раз приезжала в ГДР и ехала прямиком к Галкиным. Максимка* был совсем маленьким, и Пугачёва с ним нянчилась, — рассказала Зинаида.

Родители Максима Галкина*: генерал Александр Галкин и сотрудница «Росвооружения» Наталья Галкина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Дружба с привилегиями: как связи в Минобороны помогали карьере Пугачёвой

Life.ru проверил, что делали семьи, например, в 1964-м. Тогда 15-летняя Алла Пугачёва окончила школу, её 46-летний отец отсидел год из трёх за махинации на обувной фабрике, её 42-летняя мать устроилась в отдел кадров завода.

Александру Галкину было 28, его супруге 24, он впервые стал папой, отслужил под Луганском и поступал в Военную академию бронетанковых войск, находящуюся в трёх километрах от квартиры Пугачёвых в деревянном доме.

Какие интересы сблизили семьи при такой разнице в возрасте? Возможно, деловые. Родительница певицы Зинаида Одегова пела и танцевала в 40-50-х как член фронтовой агитбригады, то есть была большевиком, вхожим в военные и партийные круги. Есть обоснованная конспирологическая версия, что на самом деле Пугачёва старше, а её настоящий отец — Иосиф Бендицкий, циркач и тоже артист агитбригад.

Дружба могла завязаться по линии матери Максима Галкина*. По семейной легенде, когда Александр Галкин сочетался браком, будущий тесть Григорий Прагин его предостерёг: мол, «жена-еврейка загубит твою карьеру». Но отец иноагента не только не испугался, он всю жизнь даже в анкетах, где не было такой графы, из чувства противоречия писал: «жена — еврейка». Странная история! Во-первых, у матери Галкина-старшего Натальи девичья фамилия Брейтенбьюхер. Во-вторых, откуда такие предубеждения у тестя, учитывая, что ему еврейские корни не помешали стать членом ВКП(б) и сделать карьеру выездного инженера в цепочке экспорта советского вооружения за границу.

Не исключено, что с родителями Пугачёвой первым сошёлся как раз фронтовик-тесть. Он с ними примерно одного возраста.

Григорий Прагин — дед Максима Галкина* по матери. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Скандалы и покровители: как молодая Пугачёва ругалась с генералами и почему ей это сходило с рук

Александр Галкин получил назначение в Восточную Германию в 1979 году. Случайно ли, но в течение следующих нескольких месяцев Алла Пугачёва прилетала туда трижды — выступить в сборных концертах, сняться в популярных телепрограммах, прорекламировать первые сольные альбомы. Поддержка ей была очень нужна. Сохранились фотографии, как и с кем она отдыхала в перерывах между работой. Пугачёва ужинала и осматривала достопримечательности в компании семей советских военных, в том числе с родителями Максима Галкина*. Он и выложил часть снимков.





Биографы Аллы Пугачёвой любят рассказывать байку про её развязность в том самом 1979 году перед некими «высокопоставленными военными деятелями».

— Перед концертом к ней подошёл один из устроителей — какой-то военный чин — и стал в приказном порядке назначать ей песни. Пугачёва его внимательно выслушала, после чего заявила: «Я буду петь, что хочу!» На что чин возмутился: «Это наш концерт!» — «Ах, это ваш концерт?! — всплеснула руками певица. — Ну тогда сами выходите на сцену и пойте, — так рассказывали они.

Гуляет легенда, как молодая Пугачёва бесстрашно закатила скандал на корпоративном концерте для начальников Генштаба и их коллег из стран Варшавского договора. Якобы ей не понравилось, что военные «жрут» сидя, а музыканты трудятся стоя.

Байки кажутся преувеличенными и вырванными из контекста, но пара выводов напрашивается. О наличии у молодой Пугачёвой покровителей среди военных и о том, что военные тогда выступали организаторами её концертов (считай, продюсерами), они же были среди её главных корпоративных заказчиков.

В ГДР певица летала в гости к Галкину, а в Эстонии могла заглядывать в гости к Дудаеву.

Семья Галкина ещё в СССР была богаче Пугачёвой. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Семейный договор: как брат Галкина придумал их дуэт с Пугачёвой

В 2000 году Максима Галкина* впервые вывел на большую сцену, представив своим преемником, знаменитый юморист Михаил Задорнов.

— Его актёрские способности гораздо шире моих: Максим Галкин!* — нахваливал его сатирик.

В первом ряду зала улыбался Александр Галкин. Его выхватила камера, и он даже поучаствовал в представлении, разыграв юмористический диалог с сыном.

Никто тогда не отметил кривляний Максима*, и он остался прозябать где-то на задворках ТВ. По словам тётушки Брейтенбьюхер, когда в начале 2004 года хоронили его мать (отец умер в 2002-м), присутствующая на церемонии Алла Пугачёва сказала: «Хочет Филя того или не хочет, но я буду помогать Максиму*!»

Теперь прислушаемся к словам брата иноагента, Дмитрия Галкина.

— Я придумал их дуэт, чтобы увеличить популярность брата. И предположить не мог, что творческий союз превратится в настоящую семью, — рассказывал Дмитрий.

Брат Максима Галкина заявлял, что именно он придумал его дуэт с Пугачёвой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / maxgalkinru

Судя по его формулировкам, он не предполагал отказа Пугачёвой.

Дмитрий Галкин — настоящий наследник. Он отставной полковник, бывший маститый продюсер и в недавнем прошлом (неизвестно, как сейчас) совладелец львиной доли отечественного бронетранспортёростроения. Можно сказать, Дмитрий Галкин унаследовал дело отца в буквальном смысле. Семья Дмитрия Галкина живёт на две страны, у них в Израиле особняк за 5 млн. Вероятно, эту недвижимость купили ещё родители.

* признан в России иностранным агентом ** внесён в перечень экстремистов и террористов в России

