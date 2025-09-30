Интервидение
30 сентября, 13:22

Пугачёвой предъявлен третий иск о защите чести и достоинства

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В отношении певицы Аллы Пугачёвой, наговорившей недавно много гадостей про россиян в своём заграничном интервью, подан третий иск о защите чести и достоинства. Документ уже зарегистрирован в суде, сказано в данных Одинцовского суда Подмосковья.

«Иск о защите чести, достоинства, деловой репутации зарегистрирован в суде», отмечается в тексте.

Истцом выступает глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, к ответу он призывает Пугачёву.

Продюсер Рудченко: Пугачёву бойкотируют в РФ из-за оскорблений в адрес россиян
Также недавно был подан иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещёва против певицы Аллы Пугачёвой. Сумма требований составляет 1,5 миллиарда рублей. Поводом для обращения в суд стали недавние высказывания артистки о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. В своём первом после эмиграции интервью певица назвала его «порядочным человеком». Ещё один иск против артистки пока находится без движения из-за ошибок при составлении.

