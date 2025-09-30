Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 22:28

Продюсер Рудченко: Пугачёву бойкотируют в РФ из-за оскорблений в адрес россиян

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

По мнению продюсера, музыкального критика и медиаэксперта Павла Рудченко, певица Алла Пугачёва столкнулась с бойкотом в России. В интервью «Постньюс» он отметил, что причиной тому стали её оскорбительные высказывания в адрес российских граждан.

Рудченко подчеркнул, что на протяжении почти двух лет Примадонна демонстрировала определённую позицию, в частности, называла россиян рабами и всячески разрушала связь со своими поклонниками из России. Кроме того, она поддерживала своего супруга, юмориста Максима Галкина*, активно выступавшего в поддержку украинской власти. Продюсер также выразил мнение, что Пугачёва не планирует возвращаться в РФ.

«Многие её бывшие поклонники наблюдали это и в итоге от неё отвернулись», 一 констатировал Рудченко.

«Пока не получается»: Максим Галкин* рассказал, почему снял обручальное кольцо
«Пока не получается»: Максим Галкин* рассказал, почему снял обручальное кольцо

Напомним, 29 сентября Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к Алле Пугачёвой на сумму 1,5 миллиарда рублей. В иске указывается, что певица допускала высказывания, порочащие честь президента, выражала сомнения в правильности его решений, а также оскорбляла Вооружённые силы РФ и правоохранительные органы.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar