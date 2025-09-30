По мнению продюсера, музыкального критика и медиаэксперта Павла Рудченко, певица Алла Пугачёва столкнулась с бойкотом в России. В интервью «Постньюс» он отметил, что причиной тому стали её оскорбительные высказывания в адрес российских граждан.

Рудченко подчеркнул, что на протяжении почти двух лет Примадонна демонстрировала определённую позицию, в частности, называла россиян рабами и всячески разрушала связь со своими поклонниками из России. Кроме того, она поддерживала своего супруга, юмориста Максима Галкина*, активно выступавшего в поддержку украинской власти. Продюсер также выразил мнение, что Пугачёва не планирует возвращаться в РФ.

«Многие её бывшие поклонники наблюдали это и в итоге от неё отвернулись», 一 констатировал Рудченко.

Напомним, 29 сентября Тверской суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к Алле Пугачёвой на сумму 1,5 миллиарда рублей. В иске указывается, что певица допускала высказывания, порочащие честь президента, выражала сомнения в правильности его решений, а также оскорбляла Вооружённые силы РФ и правоохранительные органы.

