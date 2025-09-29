Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 сентября, 15:41

«Пока не получается»: Максим Галкин* рассказал, почему снял обручальное кольцо

Максим Галкин* снял обручальное кольцо из-за отёка руки после аварии

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ maxgalkinru

Максим Галкин* признался, почему снял обручальное кольцо. В личном блоге он рассказал, что после аварии продолжает лечить руку, поэтому на время пришлось убрать украшение.

На днях в прессе появились слухи, что брак Аллы Пугачёвой и Галкина* трещит по швам. А всё дело в обручальном кольце, которые пропало с безымянного пальца юмориста. Последние три года в СМИ не утихает тема возможного развода. И данный инцидент только подогрел обсуждения.

Комик решил прервать слухи и рассказал истинную причину. Оказывается, украшение пришлось снять ещё в августе, поскольку время велопрогулки в Латвии он попал в аварию, повредив руку. Несколько недель длилось лечение, но отёк всё ещё присутствует и драгоценность не налезает на палец.

«После аварии всё ещё не сходит отёк — пока не получается (носить кольцо)», — заявил Галкин*.

Золотые купола вместо драконов: Замок Пугачёвой в Подмосковье хотят превратить в храм
Золотые купола вместо драконов: Замок Пугачёвой в Подмосковье хотят превратить в храм

Ранее подписчики удивились, что певица Кристина Орбакайте очень сухо поздравила своих младших брата и сестру, которым исполнилось 12 лет. Её комментарий под поздравительным постом был лаконичным, что вызвало немало слухов. Например, что отношения Орбакайте с семьёй матери остаются прохладными из-за давних обид

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

* Признан иноагентом в РФ

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Алла Пугачёва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar