«Ура! С днем рождения»: Холодное послание Орбакайте детям Пугачевой удивило фанатов

Двойняшкам Аллы Пугачевой и Максима Галкина* — Лизе и Гарри — исполнилось 12 лет. В честь дня рождения отец детей опубликовал в соцсетях трогательные поздравления.

К поздравлениям присоединилась и старшая сестра — певица Кристина Орбакайте. Однако ее комментарий оказался предельно лаконичным: «Ура! С днем рождения». Пользователи отметили, что теплых слов явно не хватило, и предположили, что отношения Орбакайте с семьей матери остаются прохладными из-за давних обид и высказываний супруга Пугачевой.

Лиза и Гарри покинули Россию вместе с мамой еще в девятилетнем возрасте. Сначала семья обосновалась в Израиле, но из-за военной обстановки перебралась на Кипр. Сейчас Алла Пугачева живет в Латвии, куда Орбакайте въезд закрыт. Из-за этого певица может наблюдать за младшими братом и сестрой, а также за своей дочерью Клавдией, лишь по соцсетям.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте на протяжении многих лет демонстрировали близкие отношения, однако в последнее время поклонники замечают отстраненность. На это наложились и политические события, из-за которых семья оказалась разделена в разных странах.

Сама Пугачева не раз признавалась, что страдает от невозможности часто видеть внучку Клавдию, дочь Орбакайте. При этом в медиа регулярно обсуждают слухи о конфликте внутри семьи, которые то опровергаются, то вновь подогреваются холодными жестами вроде сегодняшнего поздравления.