Золотые купола вместо драконов: Замок Пугачёвой в Подмосковье хотят превратить в храм
Депутат Иванов: Замок Пугачёвой в деревне Грязь нужно передать РПЦ
Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey
Замок народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь следует передать Русской православной церкви и перестроить под храм, заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, готические башни и скульптуры драконов, украшающие особняк, необходимо демонтировать, заменив их на золотые купола и православную символику.
Инициатива лидера движения «Россия Православная» предполагает полное изменение архитектурного облика здания. После реконструкции в замке сбежавшей из России певицы планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, подчеркнул собеседник NEWS.ru.
Напомним, что замок в подмосковной деревне Грязь стал одной из тем большого интервью Аллы Пугачёвой. Певица выдвинула несколько версий, почему не может продать недвижимость, которая стала для её семьи обузой. Её муж-иноагент Максим Галкин* рассчитывал получить за особняк минимум миллиард рублей, однако риелторы считают цену сильно завышенной.
* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ
Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.