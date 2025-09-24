Золотые купола вместо драконов: Замок Пугачёвой в Подмосковье хотят превратить в храм

Замок народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь следует передать Русской православной церкви и перестроить под храм, заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, готические башни и скульптуры драконов, украшающие особняк, необходимо демонтировать, заменив их на золотые купола и православную символику.

Инициатива лидера движения «Россия Православная» предполагает полное изменение архитектурного облика здания. После реконструкции в замке сбежавшей из России певицы планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Напомним, что замок в подмосковной деревне Грязь стал одной из тем большого интервью Аллы Пугачёвой. Певица выдвинула несколько версий, почему не может продать недвижимость, которая стала для её семьи обузой. Её муж-иноагент Максим Галкин* рассчитывал получить за особняк минимум миллиард рублей, однако риелторы считают цену сильно завышенной.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ