Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 сентября, 09:14

Золотые купола вместо драконов: Замок Пугачёвой в Подмосковье хотят превратить в храм

Депутат Иванов: Замок Пугачёвой в деревне Грязь нужно передать РПЦ

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Замок народной артистки СССР Аллы Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь следует передать Русской православной церкви и перестроить под храм, заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, готические башни и скульптуры драконов, украшающие особняк, необходимо демонтировать, заменив их на золотые купола и православную символику.

Инициатива лидера движения «Россия Православная» предполагает полное изменение архитектурного облика здания. После реконструкции в замке сбежавшей из России певицы планируется разместить не только храм, но и воскресную школу, библиотеку и социальный центр, подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Максим Галкин* погасил многотысячный долг по коммуналке в подмосковном замке
Максим Галкин* погасил многотысячный долг по коммуналке в подмосковном замке

Напомним, что замок в подмосковной деревне Грязь стал одной из тем большого интервью Аллы Пугачёвой. Певица выдвинула несколько версий, почему не может продать недвижимость, которая стала для её семьи обузой. Её муж-иноагент Максим Галкин* рассчитывал получить за особняк минимум миллиард рублей, однако риелторы считают цену сильно завышенной.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста РФ

Все самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Алла Пугачёва
  • РПЦ
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar